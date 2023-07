Trinkwasser sparen gegen Notstand

Dass die Trinkwasserampel auf Rot springt, soll unbedingt vermieden werden. stadtwerke © Stadtwerke

Stadt und Stadtwerke appellieren an Bevölkerung / Ampel auf Gelb

Oberursel/Steinbach - Hitze, Dürre, Staub: Nichts ist mehr übrig vom satten Grün der Wiesen und Grünanlagen in der Stadt aus dem nassen Mai. Braun und Gelb dominieren den Blick auf die Grünflächen, ob im Rushmoorpark oder an der Adenauerallee in Oberursel. Auch in Steinbach ist der ausbleibende Regen überall unübersehbar. Steppe statt urbanem Grün.

Die Trinkwasser-Ampeln für Oberursel und Steinbach mussten wegen fehlender Niederschläge am Donnerstag ebenfalls von Grün auf Gelb gestellt werden. Das teilen die Stadtwerke Oberursel und die Wasserversorgung Steinbach mit und appellieren dringend, schonend mit der lebenswichtigen Resource Trinkwasser umzugehen und zu sparen. „Gelb“ heiße, dass der tägliche Verbrauch von Trinkwasser in Oberursel und Steinbach bereits seit mehreren Tagen nahe des bisher gemessenen Tagesspitzenverbrauchs liegt und die Gewinnungsanlagen mit voller Leistung arbeiteten.

Zudem nähere sich der Bezug von Fremdwasser über den Wasserbeschaffungsverband Taunus (WBV) für Oberursel der maximal zur Verfügung stehenden Menge. Trinkwasser ist Wasser für den menschlichen Gebrauch, das heißt für Nahrungszubereitung, für den direkten Genuss, das Reinigen von Wäsche, die Körperhygiene sowie Reinigung im Haushalt. Daher appellieren die Stadtwerke Oberursel und Wasserversorgung Steinbach, an alle Menschen folgende Regeln einzuhalten, um den Verbrauch zu senken: Trinkwasser nur verwenden, wo es notwendig ist. Gartenbewässerung sollte auf maximal zwei Bewässerungsvorgänge pro Woche eingeschränkt werden. Die Bewässerung von Rasenflächen sollte unterlassen werden. Die Nutzung von Trinkwasser zum Waschen von Fahrzeugen, zur Außenreinigung von Gebäuden, Terrassen oder ähnlichen Anwendungen sollte unterlassen werden. Das Befüllen von Pools, Zisternen oder sonstigen Wasserspeichern sollte unterlassen werden, um die Versorgung mit Trinkwasser in Oberursel und Steinbach weiterhin sicherstellen zu können,

Ziel müsse sein, einen Notstand und damit ein Umspringen der Ampel auf „Rot“ zu vermeiden. Einzige Ausnahmen seien das eingeschränkte Bewässern landwirtschaftlicher Flächen und öffentlicher Flächen durch den Bau & Service Oberursel (BSO), wie beispielsweise Bäume oder Sportplätze. Diese dürfen vermindert bewässert werden, um Spätschäden zu vermeiden oder bei frischen Anpflanzungen das Gedeihen sicher zu stellen. Auf der Seite www.stadtwerke-oberursel.de/Wasserampel ist übrigens die Anzeige „Verbrauchsverhalten“ zu finden. Diese gibt den aktuellen Trinkwasserverbrauch in Oberursel an. Mit dem Farbverlauf von grün nach rot soll diese zusätzliche Anzeige für eine sensiblere Nutzung von Trinkwasser sorgen. Die Phasen der Trinkwasser-Ampel werden von vielen Faktoren beeinflusst, unter anderem vom gesamten Wasserdargebot, dem aktuellen Wasserverbrauch, der aktuellen und kommenden Wetterlage sowie dem Tagesspitzenverbrauch.

Der Eigenbetrieb Bauen&Service Oberursel (BSO) habe die Bewässerung der städtischen Sportflächen bereits reduziert. Im Jahr 2020 sei ein Krisenplan zur Reduzierung des Trinkwasserverbrauches für die Wässerung der Sportfeldflächen erstellt worden, der ab sofort umgesetzt werde. Sportplätze würden dreimal wöchentlich beregnet. Allerdings könnten aufgrund der begrenzten Pumpenleistungen nur maximal ein bis zwei Regner gleichzeitig betrieben werden. Dies erhöhe zwar die Betriebsdauer, nicht jedoch die Menge des Wassers. Die städtischen Sportflächen müssten weiter bewässert werden, um die Grundsubstanz der Sportrasenflächen zu erhalten.

Zierbrunnen bleiben in Betrieb

Der städtische Gießwagen zur Bewässerung von Jungbäumen und Neupflanzungen werde nicht mit Trinkwasser, sondern über Zisternenwasser des BSO betrieben. Grünflächen und Neupflanzungen würden maximal zweimal pro Woche bewässert. Zudem habe BSO auf der Kläranlage im Jahr 2021 Anlagen zur Brauchwassernutzung geschaffen. Doch obwohl seit 26. Juni die EU-Verordnung für Wasserwiederverwendung in Kraft sei, dürfe BSO geklärtes Wasser aus der Kläranlage noch nicht nutzen. Für die Zukunft seien andere Maßnahmen wie Brunnen, Zisternen und die Nutzung von Leitungsspülwasser geplant.

Die Zierbrunnen bleiben allerdings in Betrieb, teilt BSO mit. Das habe man trotz des allgemeinen Appells zum Wassersparen mit den Stadtwerken so entschieden. Der Wasserverbrauch dieser Brunnen sei gering und bringe an heißen Tagen auch positive Effekte: Durch die sichtbare Wassersäule der Brunnen werde das Wasser teilweise zerstäubt und verdunstet, wobei Verdunstungskälte entstehe.

Mehr auf www.stadtwerke-oberursel. de/Wasserampel und auf www.wasserversorgung -steinbach.de jo