„Diese Drombuschs“-Fantreffen in Darmstadt: Stars aus der Jugend treffen

Darmstadt

In Darmstadt haben sich am vergangenen Wochenende Fans der Fernsehserie „Diese Drombuschs“ zum 16. Mal getroffen. Die beliebte ZDF-Serie startete vor 40 Jahren. Von Melanie Schweinfurth.

Darmstadt - Alte Liebe rostet nicht – auch nicht die Liebe zu einer alten TV-Serie. Das bewiesen 100 Fans der Fernsehserie „Diese Drombuschs“, die sich am Wochenende in Darmstadt trafen. Höhepunkt des dreitägigen Fantreffens war die Begegnung mit fünf Schauspielerinnen und Schauspielern des einstigen Darsteller-Ensembles sowie mit Michael Werlin, der unter dem Namen Michael Meyer in der dritten und vierten Drombusch-Staffel Regie führte.

Vor 40 Jahren, genauer: am 25. Dezember 1983, ging die erste Folge der Familien-Saga, die in und um Darmstadt spielte, auf Sendung. Bis zu 27 Millionen Menschen versammelten sich in den folgenden elf Jahren sonntags vor den Fernsehgeräten und verfolgten, wie bei Familie Drombusch geliebt und gelitten, gelacht und geweint wurde, die Generationen sich zerstritten und wieder versöhnten. Eine, die das Schicksal der TV-Familie jeden Sonntag vor den Bildschirm bannte, ist Vanessa Pähler.

Darmstadt: Fan-Treffen 40 Jahre nach Begin der ZDF-Serie „Diese Drombuschs“

„Die Serie hat mich von der ersten Minute an in ihren Bann gezogen. Ich hatte beim Schauen der Serie immer das Gefühl, ein Teil der Familie zu sein und konnte kaum erwarten, wie es in der nächsten Woche weiterging“, beschreibt Pähler ihre Leidenschaft für den einstigen Quoten-Hit des ZDF.

Natürlich hat die treue Anhängerin des Drombusch-Kults die DVD-Sammlung, die sie immer wieder anschaut. „Auch wenn ich manche Episoden schon mitsprechen kann, wird es mir nie langweilig.“ Selbst das Ritual von damals habe sie beibehalten: die DVDs werden meist sonntags abgespielt.

Die Serie Die ZDF-Familienserie „Diese Drombuschs“ aus der Feder von Robert Stromberger startete 1983. Bis 1994 wurden sechs Staffeln mit 39 Folgen ausgestrahlt. Drehorte in Darmstadt und dem Umland sind noch immer Anziehungspunkt für viele Fans. Einmal im Jahr gibt es ein Fantreffen in Darmstadt. Zum 40. Geburtstag der Kult-Serie mit Einschaltquoten bis zu 60 Prozent reisten dazu die Schauspielerinnen Sabine Kaak und Marion Kracht, sowie die Darsteller Eike Schweighardt, Jan Handorf und Jacques Hipplewith an. mel

„Diese Drombuschs“-Fans feiern bei Treffen in Darmstadt Fernsehstars

Wie Vanessa Pähler kommt auch Tim Sewe nicht aus Darmstadt. Trotzdem fühle er sich in Darmstadt wie zu Hause, erzählt der Hamburger. Denn jedes Jahr komme er in die Stadt, immer dann, wenn Marco Huber zum Fantreffen einlädt. Seit 2008 organisiert Huber die Treffen, zu denen Menschen aus ganz Deutschland, teils auch aus dem benachbarten Ausland, kommen. Aus einer Begegnung Anfang der 2000er Jahre mit Witta Pohl, die in der Serie die Figur der Vera Drombusch spielte, habe sich eher zufällig eine Fan-Community entwickelt.

„Mit Witta Pohl war eine enge Freundschaft entstanden, und zu ihrem 70. Geburtstag hatte ich eine Drombusch-Homepage gestaltet. Der Zugriff auf die Homepage war überwältigend und bald formte sich eine Fan-Gemeinde“, erzählt Huber. Zum ersten von inzwischen 16 Fantreffen organisierte er bereits Begegnungen mit Darstellerinnen und Darstellern.

Schauspielerin Marion Kracht beim „Diese Drombuschs“-Fantreffen in Darmstadt

Auch für sie seien die Treffen etwas Besonderes, wie Marion Kracht sagt. Sie gab die Frau des ältesten Drombusch-Sohns Chris, gespielt vom 2011 verstorbenen Mick Werup. „Die Serie wurde parallel zu unserem eigenen Erwachsenwerden gedreht und hat auch unser privates Leben geprägt. Dass die Treue der Fans so lange und ungebrochen anhält, ist außergewöhnlich und würdigt die Arbeit des ganzen Teams“, meint die Schauspielerin.

Sabine Kaack hebt die thematische Bandbreite der Serie hervor. „Ich glaube, sie war so erfolgreich, weil sie viele gesellschaftliche Themen widergespiegelt hat. Meine Figur der Drombusch-Tochter Marion war eine emanzipierte Frau, alleinerziehende Mutter, rebellisch und unangepasst. Für junge Frauen der damaligen Zeit war sie ein Vorbild“, beschreibt die 65-Jährige ihre Rolle.