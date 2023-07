Todesfahrer voll schuldfähig

Mit versteinerter Miene und oft mit den Tränen kämpfend verfolgt Uwe Thielsch (links) den Prozess um den Tod seiner Schwester Silke. Rechts der Vorsitzende Richter Dr. Jörn Immerschmitt Knapp © Knapp

Angeklagter im Thielsch-Prozess hielt die Rufe seiner Freunde für „Quatsch“

Kriftel/Frankfurt - Wie sehr der furchtbare Tod von Silke Thielsch vor nun fast acht Jahren bis heute die Familie und auch Freunde beschäftigt, das zeigte sich einmal mehr gestern im Saal 1 des Frankfurter Landgerichts. Dort hatten im Zuschauerraum wieder zahlreiche Bekannte und auch Angehörige Platz genommen. Als Zeuge stellte sich gestern der Bruder der Verstorbenen, der auch als Nebenkläger im Verfahren auftritt, den Fragen des Gerichts. Wie er von dem Tod seiner Schwester in der Septembernacht 2015 erfahren habe, wollte der Vorsitzende Richter Dr. Jörn Immerschmitt von Uwe Thielsch wissen.

Als nach einem netten Abend mit der Familie, die gemeinsam eine Vorstellung des Kabarettisten Urban Priol besucht und dabei viel gelacht hatte, nachts das Telefon klingelte und Silkes Lebensgefährte Oliver Kriz mit gebrochener Stimme sagte, dass diese gestorben sei, „da bin ich an Ort und Stelle zusammengebrochen“, schilderte Uwe Thielsch.

Erst in den darauf folgenden Tagen erfuhr er Einzelheiten über das Geschehen „An der Hohlmauer“, wo Silke Thielsch mit ihrem Lebensgefährten Oliver Kriz am Zebrastreifen küssend stand. Der Angeklagte Hendrik R. stoppte zunächst vor dem Paar, fuhr dann an, Silke Thielsch wurde auf die Motorhaube geschleudert und dann 400 Meter mitgeschleift. Sie erstickte, als der Wagen damals an der Kapellenstraße auf einen Bordstein fuhr.

Verhandlungen nur schwer zu ertragen

Der Verlust seiner Schwester, mit der ihn nach dem frühen Tod der Mutter ein enges Verhältnis verband und das noch enger wurde, als beide den schwerstkranken Vater im Hospiz auf seinem letzten Weg begleiteten, hatte Uwe Thielsch psychisch aus der Bahn geworfen. Psychologisch wurde er begleitet, mehrere Klinikaufenthalte folgten. Die Nacht, als er die Todesnachricht erhielt, verfolgt den Familienvater bis heute. Wenn abends das Telefon klingelt, habe er panische Angst, dass irgendetwas mit den erwachsenen Kindern sei. Und auch der zweite Prozess nach der Revision vor dem Bundesgerichtshof (BGH) sei für ihn nur schwer zu ertragen, nicht alle Verhandlungstage könne er verfolgen, sagte Thielsch.

Dr. Ansgar Klimke, der vor sechs Jahren ein psychologisches Gutachten erstellt hatte, und der gestern im zweiten Prozess noch einmal als Sachverständiger geladen war, empfahl deshalb Uwe Thielsch, bei seiner Aussage den Saal zu verlassen. Der Psychologe erklärte nämlich noch einmal ausführlich, wie ihm der Angeklagte 2017 das Geschehen aus seiner Sicht dargestellt habe. Auch gegenüber dem Facharzt hatte der Mercedes-Fahrer dargelegt, dass er nicht gemerkt habe, dass er Silke Thielsch überfahren hatte, auch habe diese sich auf die Motorhaube gesetzt. Dann sei sie nach rechts abgerutscht. Dass ihn die Insassen gemahnt hätten, anzuhalten, sei für ihn damals „Quatsch“ gewesen. Deren Rufe, er habe die Frau überfahren, hatte er als „abwegig“ angesehen, hatte Hendrik R., der einen hohen Intelligenzquotienten hat, gegenüber dem Psychologen in einer dreistündigen Exploration 2017 geschildert.

Auch zahlreiche und umfangreiche Tests, um die Schuldfähigkeit des Angeklagten festzustellen, hatten keine Anhaltspunkte für eine Persönlichkeitsstörung ergeben und auch der Alkoholeinfluss zwischen 0,9 und 1,2 Promille hätten nicht zu einer eingeschränkten Steuerungsfähigkeit geführt. Wenngleich die Tests auch einen gewissen Grad an Impulsivität belegten, so der Facharzt. Doch hatten auch die Aussagen zahlreicher Zeugen keinen Anlass gegeben, dass der heute 35-Jährige Hendrik R. aggressiv sei. Er habe sich auch nicht von dem küssenden Paar provoziert gefühlt, hatte er dem Psychologen erklärt, er habe ja auch nicht gehupt. Für den Facharzt einer Klinik im Hochtaunus ergibt sich bis heute keine eindeutige Erklärung für das Verhalten des Angeklagten.

Der Prozess wird kommende Woche fortgesetzt. Bis dahin wollen sich die Verteidiger des Angeklagten beraten, ob noch dessen Familienangehörige aussagen werden. Angekündigt hat die Verteidigung noch Anträge. Von denen wird abhängen, wie sich das weitere Verfahren gestalten wird.

Vonseiten des Gerichts sei die Beweisaufnahme abgeschlossen, so der Vorsitzende Richter der 22. Strafkammer. Einig waren sich alle Parteien, dass der Prozess in absehbarer Zeit zu Ende geführt werden soll. Erwartet werden deshalb bald die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung, bevor dann das Urteil gefällt wird. Durch die Urlaubszeit könnte sich dieses jedoch noch um einige Wochen bis in den Spätsommer hinaus ziehen.