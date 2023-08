Todesfahrer im Gerichtssaal verhaftet

Vor der 22. Strafkammer unter dem Vorsitzenden Richter Dr. Jörn Immerschmitt (Mitte) wird der zweite Thielsch-Prozess verhandelt. mkn © Knapp

Strafkammer zieht im Thielsch-Prozess Verurteilung wegen Mordes in Betracht

Frankfurt/Kriftel - Fast acht Jahre war Hendrik R., der am 6. September 2015 Silke Thielsch und Oliver Kriz am Zebrastreifen „Auf der Hohlmauer“ angefahren, die 41-Jährige mitschleifte, die nach 400 Metern starb, ein freier Mann. Die Untersuchungshaft blieb ihm erspart, weil keine Fluchtgefahr bestand. Das änderte sich gestern schlagartig. Lässig, mit einem etwas abgehobenen Gang, das Gesicht wie an jedem Verhandlungstag hinter einer FFP2-Maske versteckt, betrat der Angeklagte um 9.30 Uhr den Saal 8 des Frankfurter Landgerichts - in Handschellen auf dem direkten Weg in die U-Haft verließ er knapp zwei Stunden später das Gerichtsgebäude.

Es war ein Paukenschlag, mit dem offenbar weder die Verteidigung des Angeklagten, dieser selbst, und auch nicht die Nebenklage gerechnet hatten. Die 22. Strafkammer zieht nach der bisherigen Beweisaufnahme im Prozess gegen den Mercedes-Fahrer ein Urteil wegen Mordes aus niedrigen Beweggründen in Betracht, erklärte der Vorsitzende Richter, Dr. Jörn Immerschmitt. Als Mordmerkmal kommen für das Schwurgericht niedrige Beweggründe in Frage. Diese begründen sich juristisch aus einem Missverhältnis zwischen Anlass und Tötung, was in diesem Fall vorliege, wenn sich der Mercedes-Fahrer in einer Allerwelts-Situation „als Herr über Leben und Tod aufgespielt hat“.

Nach der aktuellen Beweisaufnahme stellt sich die Situation vom 6. September 2015 für die Schwurgerichtskammer so dar: Der damals 27-Jährige habe sich auf dem Nachhauseweg vom Fest am Obsthof über das Pärchen auf dem Zebrastreifen geärgert, das sich küsste und ihn an der Weiterfahrt hinderte. Durch die Handbewegung von Oliver Kriz, um sie beide herumzufahren, habe sich der junge Mann provoziert gefühlt. Für das Gericht steht außer Frage, dass Hendrik R. entweder hätte vorbeifahren oder seinen Wagen wenden können. Stattdessen fuhr er als weitere Drohung ein Stück vorwärts, bis die Stoßstange des über zwei Tonnen schweren Mercedes die Beine von Silke Thielsch und Oliver Kriz berührte. Obwohl ihn die beiden Freunde im Auto aufforderten, Ruhe zu bewahren, nahm Hendrik R. den Fuß von der Bremse des Automatik-Wagen, der daraufhin losfuhr. Silke Thielsch wurde auf die Motorhaube gehoben, wo sie sich etwa sechs Sekunden hielt, dann rutschte sie nach vorne runter und gelangte unter das Auto. Ihr Bein verhakte sich dabei im Radkasten, sie wurde 41 Sekunden mitgeschleift, bis Hendrik R. stoppte. Er habe billigend in Kauf genommen, dass Silke Thielsch lebensgefährliche Verletzungen erleiden könnte, so das Gericht.

Nach seinen Ausführungen unterbrach der Vorsitzende Richter gestern die Sitzung für zwei Minuten, dann werde sie nicht öffentlich weitergeführt. Zu diesem Zeitpunkt waren zwei Justizbeamte zusätzlich zu den beiden Kollegen im Saal 8 postiert. Etwa 20 Minuten später öffnete sich die Tür, Hendrik R. verließ ihn in Handschellen. Offenbar wegen Fluchtgefahr ging es für den inzwischen 35-Jährigen in Untersuchungshaft. Die Kammer hatte zuvor sämtliche Beweisanträge der Verteidigung - bis auf einen - abgelehnt. Zurückgewiesen wurde die Forderung, den Gutachter wegen Befangenheit abzulehnen. Kritisiert hatten die Verteidiger unter anderem, dass sie vom Sachverständigen nicht zum Termin der Ortsbesichtigung eingeladen worden seien, was nicht dessen Pflicht gewesen sei, so Immerschmitt. Den Vorwurf, dass der Gutachter zu Lasten des Angeklagten gewertet hatte, wies das Gericht entschieden zurück.

Der Prozess wird am 30. August fortgesetzt. An einem der nächsten Verhandlungstage werden Verteidigung und Staatsanwaltschaft ihre Plädoyers halten. Die 21. Strafkammer hatte in einem ersten Prozess 2018 den Angeklagten wegen vorsätzlicher Körperverletzung mit Todesfolge in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung zu fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte das Urteil kassiert. Es könnte sein, dass Hendrik R. nun eine erheblich höhere Strafe erwartet.