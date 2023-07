Thema Wasser im Mittelpunkt

Wetterau - Seit nunmehr fast 20 Jahren initiiert und fördert die Kulturregion Frankfurt-Rhein-Main das kulturelle Geschehen innerhalb ihres 54 Kommunen umfassenden Mitgliedsgebiets auf vielfältige Weise. Seit Dezember 2005 gehört auch die Stadt Friedberg zu diesem Mitgliedsgebiet und ist somit immer wieder Schauplatz von Veranstaltungen der Projekte der KulturRegion.

Dieses Mal ist es das Projekt GartenRheinMain, welches sich mit lokalen Kooperationspartnern in Friedberg zusammengetan hat, um für alle Besucher ein besonderes Kultur- ereignis zu gestalten.

Während sich das Projekt generell mit Themen rund um Ökologie, Gärten, Parkanlagen, Biodiversität, Gartenhistorie und vielem weiteren „Grünen“ beschäftigt, widmet es sich im aktuellen Jahresthema speziell dem Wasser.

Von Juni bis Oktober finden acht verschiedene kostenfreie Veranstaltungen statt: Mit Tipps und Tricks zum Wassersparen und -speichern im eigenen Garten sowie Anregungen zur zeitgemäßen Pflanzenwahl, durch Parkführungen, einen Filmabend mit Ausstellungsbesuch im Hessenpark, einer Straßenbaum-Patenschaftsvermittlung und mehr ist ein vielfältiges Programm entstanden.

EINTRITT FREI Die Veranstaltung „Wasser-Worte-Wetterau“ findet am Samstag, 15. Juli, von 19.30 Uhr bis 22 Uhr im „KreativHaus“ in Friedberg in der Kaiserstraße 89, statt. Der Eintritt ist frei , bei einer Anmeldung unter grm@krfrm.de ist der Zutritt garantiert. Mehr Informationen auch unter www.poetry-slam- wetterau.de und www.kreativhaus-friedberg.de. Der Flyer der „Veranstaltungsreihe GartenRheinMain Spezia“ steht unter https://www.krfrm.de/programme zum Download bereit. red

In Friedberg wird dem Thema wortgewaltig Raum gegeben. Zusammen mit der Diakonie Wetterau werden die Slam-Poetinnen und -Poeten des „Helden“-Theaters das wertvolle Gut in Form von unterhaltsamen wie auch nachdenklich stimmenden Texten würdigen. Das Publikum erwartet, unter der künstlerischen Leitung und Moderation von Dominik Rinkart, am 15. Juli ein poetischer Ausflug in die Welt der Sprache, Wortspiele und überraschenden Erkenntnisse. Im Line-up sind Holger Rohlfs, Uli Höhmann, Pauline Puhze, Thorsten Zeller sowie Annika Hofmann. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit bei der After-Word-Party den Abend mit einem Drink und ein paar Snacks zusammen mit den Künstlerinnen und Künstlern ausklingen zu lassen.

Als Bühne dient das „Kreativhaus“ Friedberg. Das „Leuchtturmprojekt“ der Stadt und Projekt des Landesprogramms „Zukunft Innenstadt“ wird in Kooperation mit der Diakonie Wetterau betrieben, welche auch die Kosten des Caterings am Abend tragen.

Der Verantwortliche des Kreativhauses, David Neben, hat gemeinsam mit „Helden“-Theater-Akteur Andreas Arnold die Organisation des Abends übernommen. Beide werden sich auch am Abend um das Wohl der Gäste kümmern. Snacks und Getränke sind frei. red