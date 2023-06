Thai-Tempel sollen 2024 saniert werden

An der Thai-Sala im Salzgrund gibt es noch ein Geisterhäuschen (links). Dort legen Gläubige regelmäßig Obst ab. hillebrecht © ahi

BAD HOMBURG - Huch, was macht denn das Bündel gerade reifer Bananen im Park? Auch ein Teller ordentlich übereinandergestapelter Orangen steht da auf diesem Miniaturtempel neben der „zweiten Thai Sala“ - jenem Tempel, den das ehemalige Siam-Herrscherpaar Bhumibol und Sirikit der Kurstadt 2007 geschenkt hat. Das Bauwerk steht etwas versteckt im Salzgrund am Weinbergweg.

Hier kann der uralte Brauch, dass Gläubige in einem daneben angebrachten Mini-Tempel Gaben ablegen, um die Geister vom eigentlichen Tempel abzulenken, noch gelebt werden. Was ja auch geschieht, wie die Bananen beweisen. „Regelmäßig besuchen in Deutschland lebende Thais unsere Tempel und bringen Opfergaben dar“, erklärt Kurdirektor Holger Reuter. „Das hat für sie eine große Bedeutung; in Thailand ist das so üblich.“ Bei der älteren, 1914 eingeweihten Thai Sala 1 im Zentrum des Kurparks hat die Kur- und Kongreß-GmbH das Geisterhäuschen vor einigen Jahren entfernt, nachdem es immer mal wieder Beschädigungen daran gegeben hatte. Der Mini-Schrein soll hier laut Reuter aber wieder aufgestellt werden, wenn der Tempel saniert worden ist.

Yoga ist in der Pagode nicht erlaubt

Kommendes Jahr sollen beide Thai Salas grundlegend überarbeitet werden. Zu diesem Zweck werde etwa ein Dutzend Spezialisten eigens aus Thailand nach Bad Homburg kommen, sagt der Kurdirektor. „Das hatte das thailändische Königshaus schon vor der Pandemie geplant.“ Die Ausbesserungsarbeiten an Säulen und Dach der Pagoden sowie am Goldbesatz werden die Thais verrichten, das hatte sich das Königshaus ausbedungen; die Kur ist unterdessen für die Infrastruktur bei den Arbeiten zuständig. Derzeit wartet Kurdirektor Reuter auf das „grüne Licht aus Bangkok“ für die Verschönerungsmaßnahme.

2017 waren zwei asiatische Tempel in Frankfurt Vandalismus zum Opfer gefallen: Erst wurde die prächtige Pagode im Chinesischen Garten des Bethmannparks angezündet - sie wurde 2019 von chinesischen Arbeitern wieder aufgebaut -, dann der koreanische Tempel im Grüneburgpark. In Bad Homburg halten sich Beschädigungen an den beiden Thai-Tempeln im Rahmen, sagt Reuter. Verstärkt seit Corona finde man dort zuweilen Müll, Pizzakartons etwa. Der Sicherheitsdienst der Kur habe ein besonderes Augenmerk auf die beiden Tempel. Er patrouilliert nicht nur in den Abend- und Nachtstunden, sondern muss auch tagsüber so manche Sportler in ihre Schranken weisen. Thai-Boxen oder Yoga unter Goldplättchen - auch das gab es schon, ist aber beides nicht erlaubt. „Schließlich handelt es sich um ein Gotteshaus“, betont Reuter. Nach drei Jahren Corona-Pause findet am 12./13. August wieder das Thai-Festival statt.