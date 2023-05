Terror von Hanau: Große Informationsdefizite bei Einsatzkräften

Hessen

Der Hanau-Ausschuss hat sich mit der polizeiinternen Nachbereitung des Einsatzes in der Tatnacht sowie einem kritischen und deutlichen Abschlussbericht dazu befasst. Der Verfasser versucht zu relativieren.

Immer wieder schränkt der Zeuge ein, relativiert oder sagt schlicht, die Frage könne er nicht beantworten. Sein Abschlussbericht beziehe sich lediglich auf die ersten drei Stunden des Anschlags von Hanau, enthalte subjektive Einschätzungen der Beamt:innen vor Ort. Wie etwa die Opfer-Angehörigen tatsächlich betreut worden seien, könne er nicht sagen. Und überhaupt: Das Tatgeschehen habe sich so schnell abgespielt.

Erst auf wiederholte Nachfragen, von Heike Hofmann (SPD), Vanessa Gronemann (Grüne) und Saadet Sönmez (Linke), kommt der Hauptkommissar, wenn auch sehr zögerlich und knapp, auf Mängel während des Polizeieinsatzes zu sprechen – die er in seinem Bericht noch klar benannt hatte. Zum Beispiel die großen Informations- und Kommunikationsdefizite der Einsatzkräfte bei gleichzeitiger Überforderung, die fehlenden Fachleute bei der Betreuung oder die veraltete technische Ausstattung im Polizeipräsidium in Offenbach und in der Polizeistation Hanau 1. Die Technik habe nicht den Anforderungen genügt, räumte der Beamte ein.

Im Hanau-Untersuchungsausschuss des Landtags hat am Mittwoch ein Frankfurter Kommissar ausgesagt, der nach den Attentaten ans Polizeipräsidium Südost-hessen abgeordnet worden war.

Dort gehörte er der Arbeitsgruppe Nachbereitung Anschlag Hanau (NAH) an und fasste deren Erkenntnisse zusammen. Die FR hatte das 50-seitige Dokument – das unter anderem auf Aussagen von etwa 90 am Einsatz beteiligten Polizist:innen basiert – ausgewertet und zentrale Ergebnisse bereits am Montag öffentlich gemacht. Demnach gab es viele Fehler, Unklarheiten und Kommunikationsprobleme. So war die Betreuung der Opfer-Angehörigen völlig unzureichend. Zudem hing es vom Zufall ab, ob Polizist:innen den Polizeiführer vom Dienst erreichten. Über interne Kanäle hätten die Beamt:innen weniger Informationen erhalten als über Internet und soziale Medien. „Diese zehn Toten sollten etwas ändern“, fordert der Bericht, und dass die Nachbereitung „nicht nur für das Papier“ sein dürfe.

Im Ausschuss erklärte der Zeuge, die am Tatabend Eingesetzten hätten im Rahmen ihrer Möglichkeiten sehr gut und schnell gehandelt. Polizeiintern hatten sie beispielsweise kritisiert, dass die Hanauer Station wegen einer Bombenentschärfung im Kreis Offenbach unterbesetzt waren und die abkommandierten Kolleg:innen dort auch blieben, nachdem die Lage in Hanau bekanntgeworden war. Der Berichterstatter wies darauf hin, dass man mit mehr Personal zwar „Weichen hätte anders stellen können“, die Verstärkung „das aktive Tun des Täters aber nicht beeinflusst hätte“. Sönmez erinnerte daran, dass es auch nach den Morden an Personal gemangelt habe.

Abschlussbericht In nicht öffentlicher Sitzung stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten des Hanau-Untersuchungsausschusses dafür, den Abschlussbericht im ersten Plenum nach der Landtagswahl zu beraten und beschließen. Der Termin wird im Dezember sein. Die letzte öffentliche Sitzung findet am Freitag, 7. Juli, statt. Innenminister Peter Beuth (CDU) wird an diesem Tag als letzter Zeuge aussagen. bac

Zuvor war Felix Paschek befragt worden, einst LKA-Vizechef, heute Chef des Polizeipräsidiums Westhessen und zuständig für die vom Innenministerium eingerichtete Stabsstelle „Fehler- und Führungskultur“ bei der Polizei. Zum Einsatz in der Nacht des 19. Februar 2020 konnte und wollte er wenig sagen. In Hanau habe eine hochkomplexe Lage geherrscht, die nicht Gegenstand innerhalb der Stabstelle sei. Deren Ziel sei es, die Kommunikation generell, aber auch Ausbildung und Opferschutz nachhaltig zu verbessern, was gelungen sei. So seien in allen Flächenpräsidien und im LKA Opferschutzbeauftragte installiert – nicht nebenbei, sondern im Hauptamt, betonte Paschek.

Angehörige von acht Familien hatten zu Beginn der öffentlichen Ausschusssitzungen 2021 ausgesagt. Sie alle empfanden die Kommunikation mit der Polizei als verstörend. Die Polizei, räumte Paschek ein, arbeite oft sehr verfahrensorientiert. Dann gehe es um Strafverfolgung und Gefahrenabwehr und nicht darum, die Perspektive der Betroffenen einzunehmen. „Hier hat sich die hessische Polizei maßgeblich weiterentwickelt“, sagte Paschek und verwies auf ein „neues Mindset“.

Der Ausschussvorsitzende Marius Weiß (SPD) führte ein Beispiel an: Familie Paun bekam die Asservate der Familie Hashemi ausgehändigt, eine Verwechslung, für die – obwohl ein offensichtlicher Fehler – bis heute eine Entschuldigung aussteht. „Die Polizei“, sagte Paschek, „tut sich mit dem Thema Entschuldigung insgesamt schwer.“

