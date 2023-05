Exklusiv: Das ist in der Terrornacht von Hanau wirklich geschehen

Von: Pitt von Bebenburg

Der Frankfurter Rundschau liegt ein interner Bericht vor. Er zeichnet die ersten Stunden nach dem Anschlag von Hanau nach. © 7aktuell.de Simon Adomat via www.imago-images.de

Der Frankfurter Rundschau liegt ein interner Bericht vor. Er zeichnet die ersten Stunden nach dem Anschlag von Hanau nach.

Hanau - Beim Polizeieinsatz in der Terrornacht von Hanau gab es viele dramatische Pannen, Fehler und Unklarheiten. Das geht aus einem internen Bericht der Polizei hervor, welcher der Frankfurter Rundschau vorliegt.

Am 19. Februar 2020 hatte ein Mann in Hanau neun Menschen aus rassistischer Motivation getötet und anschließend auch seine Mutter erschossen. „Diese zehn Toten sollten etwas ändern“ – mit diesem Satz forderten Polizist:innen, die an der internen Aufarbeitung beteiligt waren, die notwendigen Konsequenzen.

Es sei „die klare Hoffnung“ geäußert worden, dass die Nachbereitung „nicht nur für das Papier“ sei, zitiert der Autor des Abschlussberichts weiter aus einer polizeiinternen Veranstaltung. Der Verfasser, ein Polizeibeamter aus dem Polizeipräsidium Südosthessen, wird am Mittwoch im Untersuchungsausschuss des hessischen Landtags befragt.

Nach Terrornacht von Hanau: Betreuung der Angehörigen völlig unzureichend

Wenige Tage nach der Tat war polizeiintern die Arbeitsgruppe Nachbereitung Anschlag Hanau (NAH) eingerichtet worden, die sich ab März 2020 mit Hilfe von Fragebogen und Veranstaltungen ein Bild von den ersten drei Stunden des Einsatzes machte – jener Phase, bevor das Polizeipräsidium Frankfurt gegen ein Uhr nachts die Leitung übernahm. Am 1. Oktober 2020 legte die AG NAH ihren 50-seitigen Abschlussbericht vor, der bisher nicht öffentlich geworden ist.

Völlig unzureichend war danach in der Nacht die Betreuung der Menschen, die um ihre Angehörigen fürchteten. „Eine zentrale Örtlichkeit für die Betreuung von Angehörigen existierte in den ersten drei Stunden nicht. Auch Fachkräfte, welche hier dringend von Nöten gewesen wären, waren nicht vor Ort“, heißt es in dem Bericht.

Beamt:innen hätten „spontan“ einen Bus der Verkehrsbetriebe zu einer „Sammelstelle für Angehörige“ umfunktioniert. „Jedoch war anschließend nicht klar, wie nun weiter mit den Angehörigen verfahren werden sollte.“

Probleme bei Presse, interner Kommunikation und Erreichbarkeit wichtiger Stellen

Kommunikationsprobleme gab es an allen Ecken und Enden. So schildert der Bericht den Umstand, dass sich unter der Telefonnummer des Polizeiführers vom Dienst (PvD) „in hoher Folge Pressevertreter, Konsulatsangehörige, Personen des öffentlichen Lebens und interessierte Bürger/-innen“ gemeldet hätten. „Die Erreichbarkeit des PvD für am Einsatz beteiligte Kollegen/-innen hing damit vom Zufall ab“, konstatiert der Report weiter.

Auch für Presseanfragen gab es keine klare Zuständigkeit. Mit Folgen: „Die vor Ort an den Tatorten, insbesondere im Bereich der äußeren Absperrungen eingesetzten Beamten/-innen empfanden das Fehlen von Pressesprecher/-innen als starke zusätzliche Belastung, welche mit erheblichem Arbeitsaufwand und Personal provisorisch zu bewältigen versucht wurde.“

Beteiligte Beamtinnen und Beamte beklagten ein „Informationsdefizit“. Über die „interne Kommunikation“ hätten die Kolleg:innen „weniger Informationen erhalten (…) als über das Internet und soziale Medien“.

Hanau: Kommunikationsprobleme bei eingesetzten Beamten

Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten konnten nicht richtig miteinander kommunizieren, zum Teil wegen technischer Probleme, zum Teil wegen mangelhafter Organisation. So hätten die Kolleg:innen der bayerischen Polizei und der Bundespolizei sich nicht in die Funkgruppen der hessischen Kolleg:innen schalten können.

Auch für diejenigen, die eine Verbindung hatten, gab es Probleme. „Es entstand der Eindruck, dass die Mitarbeiter/-innen der Leitstelle selbst überfordert waren und bereits in der ersten Phase der Lage der Überblick verloren ging“, heißt es im Bericht.

Eigentlich gab es Vorgaben für eine solche Lage. Doch wurden vorgeschriebene „Melde- und Entscheidungswege“, die in einem „Sonderlagenerlass“ niedergelegt sind, „nicht eingeleitet“.

Bei dem Einsatz „musste in hohem Maße improvisiert werden“, hält der Bericht fest. „Insbesondere in der ersten Phase der anwachsenden Lage waren die Alarmierungswege und die Führungsstrukturen nicht sofort hinreichend klar.“

Kritik an Polizeieinsatz in Hanau werde „von der CDU im Keim erstickt“

Zuvor hatte bereits der ehemalige Polizeipräsident von Südosthessen, Heinrich Bernhardt, ähnliche Versäumnisse festgestellt. Die Beamten in der Polizeistation Hanau hätten in der Mordnacht vor einer personell und strukturell „unlösbaren Aufgabe“ gestanden. „Sie waren hoffnungslos überfordert“, urteilte Bernhardt in einem Statement, das er gerne als Zeuge im Untersuchungsausschuss abgegeben hätte – aber nicht durfte.

Das Recherchenetzwerk „Forensic Architecture“ hatte weitere Versäumnisse thematisiert, etwa die Tatsache, dass das Haus des Täters über lange Zeit nicht vollständig von der Polizei überwacht wurde, so dass er es hätte verlassen und weitere Taten begehen können. Der CDU-Obmann im Ausschuss, Jörg Michael Müller, versucht bisher, solche Stimmen für inkompetent zu erklären.

Die SPD-Obfrau Heike Hofmann beklagte daraufhin, es würden „Stimmen, die den Polizeieinsatz nur ansatzweise bemängeln, von der CDU im Keim erstickt“. Angesichts des aktuellen Berichts dürfte dies kaum gelingen – denn dieser lässt die beteiligten Beamtinnen und Beamten selbst zu Wort kommen, und das Ergebnis fällt ähnlich aus. (Pitt von Bebenburg)