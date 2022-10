Termine weiter online

Wetterau - Seit über zwei Jahren können in den Zulassungsstellen Friedberg und Büdingen sowie in der Führerscheinstelle Friedberg Termine online gebucht werden. Seit März 2021 ist dies ebenfalls in der Fachstelle Aufenthaltsrecht und nunmehr auch für die neu eingerichtete Führerscheinstelle in Büdingen möglich. Das Konzept solle beibehalten werden, wie Christian Keim, Leiter des Fachdienstes Ordnungsrecht, jetzt mitteilt.

Denn Wartezeiten seien dadurch Geschichte.

Das der Corona-Pandemie geschuldete Modell innerhalb des Fachdienstes Ordnungsrecht habe sich bewährt und werde sowohl von den Kunden als auch von den Mitarbeitern der Kreisverwaltung sehr geschätzt, sagt Keim. „Wartezeiten werden vermieden, und der Besuch in der Kreisverwaltung ist besser planbar.“ Entweder man buche sich vom heimischen Computer aus oder unterwegs mit dem Smartphone einen Termin.

Einziger Wermutstropfen: Manche Termine würden nicht storniert. „Aufgrund der großen Nachfrage bitten wir eindringlich darum, nicht benötigte Terminreservierungen zu stornieren. So können wir in dieser Zeit anderen Anfragen nachkommen“, sagt Keim.

Die Zulassungsstelle weist zudem daraufhin, dass nur die tatsächlich gebuchten Anliegen bearbeitet werden können. Zuletzt seien häufiger etwa eine KfZ-Abmeldung (Dauer: fünf Minuten) gebucht und beim Termin gleichzeitig um Bearbeitung weiterer Anliegen gebeten worden. Dies sei aufgrund der engen Termintaktung aber nicht möglich. red