Taunusbahn rollt wieder

Busse bleiben im Einsatz

Auf der problembehafteten Taunusstrecke von Bad Homburg nach Brandoberndorf rollen nun wieder Züge. Auch Bahnen mit Wasserstoff-Antrieb will der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) einsetzen. Nachrüstungen sollen deren Betrieb stabiler machen, wie Hersteller Alstom angekündigt hatte. Insgesamt sollen fünf Wasserstoffzüge und sechs Dieselzüge unterwegs sein. Wegen Bauarbeiten auf der Linie RB15 war der Zugverkehr unterbrochen und wird nun wiederaufgenommen. Die zuvor benutzten Ersatzbusse sollen zur Sicherheit weiterfahren. Im Dezember sollte im Taunus die weltweit größte Flotte an Wasserstoffzügen den Betrieb aufnehmen. Doch von den insgesamt 27 bestellten Zügen wurde nur ein Teil geliefert, der zudem teilweise nicht einsatzfähig war. Auch mit den auf die Strecke gestellten Ersatzzügen mit Dieselantrieb gab es Probleme. Alstom will nun die Flotte zum Fahrplanwechsel im Juni komplett ausliefern. Die neuen Züge sind auch für drei weitere Strecken im RMV-Gebiet eingeplant. judo/dpa