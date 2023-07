Taunus Sparkasse steigert Gewinn

Immobilienverkäufe und EZB-Kreditprogramm tragen zur Ergebnisverbesserung bei

Hochtaunus - Das Wachstum im Kundengeschäft solide, dazu erfreulich steigende Zins- und Provisionsüberschüsse - mit einem Gewinn von 86,7 Millionen Euro, der um 50 Prozent über dem Vorjahresniveau liegt, ist die Taunus Sparkasse bei einer um 92 Millionen Euro auf 8,290 Milliarden Euro gestiegenen Bilanzsumme gut durch das Krisenjahr 2022 gekommen. Vorstandschef Oliver Klink nannte gestern bei der Bilanzpressekonferenz 2022 ein „bärenstarkes Jahr“. Klink stellte fest, „dass sich die klare Ausrichtung auf das klassische Kundengeschäft“ auch 2022 als erfolgreich erwiesen habe. Zur Ergebnisverbesserung um 29,2 Millionen Euro trug maßgeblich der Verkauf der ehemaligen Sparkassenzentrale im Kurhaus Bad Homburg und des Taunus-Bürozentrums in Sulzbach bei. Als die Veräußerung von „Tafelsilber“ wollte Klink das nicht verstanden wissen - dazu gehe es der Sparkasse zu gut, es gebe aber nun einmal Angebote, die man nicht ablehnen könne. Weitere Verkäufe seien aber nicht geplant.

Zum guten Ergebnis trug mit 5,7 Millionen Euro auch das Ende 2020 von der EZB initiierte „TLTRO“-Programm bei, das der Bank in der Corona-Krise günstige Refinanzierungsmittel verschafft hatte. Das operative Ergebnis liegt mit 50 Millionen Euro um 1,5 Millionen Euro unter dem Vorjahr. Als Ursache nennt die Sparkasse die hohen Energiekosten und die Bankenabgabe. Dennoch sei unter Berücksichtigung der Sondereffekte 2022 das beste Betriebsergebnis in der Geschichte der Taunus Sparkasse eingefahren worden.

Die robuste Wachstumsgeschichte gehe weiter, sagte Klink und verwies darauf, dass die Bilanzsumme zum elften Mal in Folge, trotz immenser Wertverluste an den Kapitalmärkten, gestiegen sei und nun bei 8,3 Milliarden Euro liege. Die Einlagen der Kunden stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 5,3 Prozent auf 5,8 Milliarden Euro. Das Kreditgeschäft stieg ebenfalls, um knapp drei Prozent auf 6 Milliarden Euro. Das Depotvolumen blieb konstant bei 2,2 Milliarden Euro. Die Börsenturbulenzen hätten den Beratungsbedarf im Wertpapiergeschäft weiter verschärft. Große Verkaufswellen seien aber ausgeblieben, hieß es.

Einlagen- und Kreditvolumen im Segment Privat- & Gewerbekunden stiegen zusammen um 70,2 Millionen Euro auf über 4,8 Milliarden Euro. Durch den Einbruch der Nachfrage nach privaten Baufinanzierungen im zweiten Halbjahr ging allerdings das Kreditgeschäft im Privat- und Gewerbekunden-Bereich um 45,3 Millionen Euro auf 1,3 Milliarden Euro zurück. Demgegenüber ist im Segment Unternehmer und Unternehmen das Einlagen- und Kreditvolumen um 5,8 Prozent auf 7,0 Milliarden Euro gewachsen. Das Wertpapiergeschäft zeige mit einem Plus von 11,7 Prozent laut Klink „eine sehr erfreuliche Entwicklung“. Das Depotvolumen stieg von 0,9 Milliarden Euro in 2021 auf jetzt 1,0 Milliarden Euro. Mit einer Steuerlast von 27,2 Millionen Euro hat die Sparkasse erneut die öffentlichen Haushalte der Landkreise Hoch- und Maintaunus gestärkt. Bei 609 Millionen Euro Eigenkapital liegt die Kernkapitalquote bei 13,24 Prozent. Damit, so Klink, sei man stark genug, auch in den anstehenden schwierigeren Zeiten als verlässlicher Partner der Kunden zu agieren.