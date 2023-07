Tafeln können neuen Transporter kaufen

Mehr als 1700 Menschen werden im Hochtaunus versorgt / Spende von den Lions

bad homburg - Bei der Übergabe des Lions-Präsidentenamtes hatte der scheidende Präsident Frank Slusny eine frohe Botschaft: Der Lions Förderverein Bad Homburg Weißer Turm spendet 11 500 Euro aus dem weihnachtlichen Glühweinverkauf an die Bad Homburger Tafel. Mit der Zuwendung können die rund 200 freiwilligen Helfer der Wohltätigkeits-Organisation nun ihren alten, in die Jahre gekommenen Kühltransporter ersetzen.

Aus lebensmittelrechtlichen Gründen muss die Kühlkette beim Transport von den Lebensmittelläden hin zu den fünf Verteilzentren in Bad Homburg, Oberursel, Friedrichsdorf, Neu-Anspach, Königstein und Kronberg unbedingt aufrechterhalten werden.

Im Hochtaunuskreis nutzten zuletzt 1711 Personen das Angebot der Tafel, darunter sind allein 510 bedürftige Kinder unter 14 Jahren. Dabei zählen nicht nur Sozialhilfe-Empfänger zu den „Kunden“, sondern auch Bürger, die ein Einkommen bis zum 1,5-fachen Satz der Sozialhilfe erarbeiten. Tatsächlich wird die Zahl der Antragssteller immer größer und die Warteliste der Tafel immer länger, da nur Lebensmittel weitergereicht werden, die Bäckereien und Supermärkte zur Verfügung stellen. Das Ziel der Tafel ist schließlich nicht nur die Unterstützung von Menschen in prekären Lebenssituationen, sondern auch der Verschwendung von Lebensmitteln entgegenzuwirken.

„Der Lions Club Weißer Turm hat sich vor allem der Unterstützung von Kindern und Jugendlichen im Hochtaunuskreis verschrieben“, so Präsident Frank Slusny, „und da allein 510 bedürftige Kinder unter 14 Jahren über die Tafel Hochtaunus versorgt werden, ist uns diese Förderung ein besonderes Anliegen“. Im vergangenen Geschäftsjahr habe die Bad Homburger Charity-Organisation rund 21 000 Euro über ihre diversen Aktivitäten generiert.

Das Lions-Jahr 23/24 wird vom neuen Präsidenten Carsten Schulz gestaltet, der zum Beispiel Ex-Außenminister Sigmar Gabriel als (SPD) Gastredner gewinnen konnte. Aktuell beschäftigen sich die Löwen mit der Vorbereitung der „Nacht der Chöre“, die erstmals seit 2019 in diesem Jahr wieder ausgetragen wird. Am 8. September findet wieder die Veranstaltung in der Marienkirche statt mit anschließendem Bummel zur Schlosskirche. Schon jetzt können Karten zum Preis von 25 Euro per E-Mail an die Adresse info@lc-hgwt.de bestellt werden.

Als weitere Aktivität im laufenden Jahr haben die Lions zudem ihren traditionellen Glühweinverkauf auf dem Bad Homburger Weihnachtsmarkt im Programm. red