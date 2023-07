Täter werden Kunsthandwerker

Kunsttherapeut Andreas Hett vergibt einen Arbeitsauftrag an einen jungen Mann. Andreas Arnold/dpa © dpa

Verein will straffällig gewordene junge Leute auf den rechten Weg bringen

OBERURSEL - Begeisterung sieht anders aus. Ein 18-Jähriger bohrt in der Bildhauerwerkstatt „Kunsttäter“ in Oberursel ein Loch in einen Speckstein und seufzt dabei: „Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Es macht keinen Spaß.“ Allerdings ist er auch nicht hier, um Spaß zu haben, sondern um seine Arbeitsstunden abzuleisten. Solche Auflagen gehören zu den üblichen Sanktionen der Gerichte bei straffällig gewordenen Jugendlichen.

Normalerweise werden die jungen Menschen hierfür in Krankenhäuser, Bauhöfe, Altenheime oder Tierheime geschickt, doch im Hochtaunuskreis können sie die Stunden ableisten, indem sie etwa mit Schnitzmesser, Hammer oder Säge Kunstwerke herstellen. Die große Werkstatt ist voll mit Exponaten, dazu gehören ein Schachspiel mit Figuren aus Speckstein, ein Paar knallrot lackierte Stilettos, ein Holzbär und eine Schale aus Lindenholz. „Vieles sind Gemeinschaftswerke“, erklärt der Vereinsvorsitzende Andreas Hett beim Rundgang durch die Werkstatt auf dem Gelände der Feldbergschule.

Der Sozialarbeiter, Künstler und Kunsttherapeut hatte 1999 die Idee für dieses Projekt. Damals arbeitete er als gesetzlicher Betreuer, kannte sich also aus mit der Arbeit bei Gericht. Zudem wusste er von der Bildhauerwerkstatt Gallus in Frankfurt, ebenfalls ein künstlerisches Projekt für straffällige Jugendliche. Als ihm und befreundeten Künstlern in Oberursel eine Halle zur Verfügung gestellt wurde, entstand die Idee zu den „Kunsttätern“. Mit der Arbeit soll die positive Seite der jungen Menschen geweckt und gestärkt werden - ihre Kreativität und Schaffenslust.

Seitdem hat Hett Hunderte Straftäter meist im Alter zwischen 14 und 21 Jahren bei der Ableistung der Arbeitsstunden begleitet, hauptsächlich waren es Jungs. Den bisherigen Rekord hält ein junger Mann, der über drei Jahre lang regelmäßig in die Werkstatt kam. Er musste laut Gerichtsurteil 500 Arbeitsstunden ableisten, üblich sind Auflagen in zweistelliger Höhe. „Er war ein begnadeter Schweißer“, erinnert sich Hett. „Allerdings hatte er wie fast alle hier Probleme mit dem regelmäßigen Erscheinen.“

Positive und negative Reaktionen

Wie viele solcher Kunstprojekte für Straftäter es in Hessen gibt, ist dem Justizministerium in Wiesbaden nicht bekannt. Niemand weiß, wie erfolgreich sie sind - selbst generell gibt es keine Zahlen zu den Rückfallquoten von jungen Straftätern. Laut Ministerium zufolge wurden 2022 in Hessen 3055 junge Menschen nach Jugendstrafrecht rechtskräftig verurteilt, die Zahl geht seit Jahren zurück. Die häufigsten Delikte: Diebstahl und Körperverletzung.

Bereits beim Thema Prävention sowie unmittelbar nach dem Begehen von Straftaten setzen in Hessen Häuser des Jugendrechts mit ihrem kooperativen Ansatz an: Vertreter von Polizei, Staatsanwaltschaft und Jugendgerichtshilfe arbeiten dort unter einem Dach zusammen. Drei solche Häuser des Jugendgerichts gibt es in Frankfurt und je eines in Wiesbaden, Kassel und Offenbach. Hinzu kommt ein virtuelles Haus des Jugendrechts in Fulda, das speziell auf den ländlichen Raum zugeschnitten ist.

Schülergerichte („Teen Courts“) gibt es in Wiesbaden, Limburg und Darmstadt. Sie können Straffälle von jugendlichen Ersttätern übernehmen, die die Staatsanwaltschaft als leicht bis mittelschwer einstuft, wie eine Sprecherin des hessischen Justizministeriums sagt. Mögliche Maßnahmen, die ein „Teen Court“ festlegen kann, seien unter anderem das Schreiben eines Aufsatzes oder das Anfertigen einer kreativen Arbeit. Ziel sei, dass sich die straffälligen Jugendlichen mit ihrer Tat auseinandersetzen und ihr Fehlverhalten verstehen.

Während die Schülerrichter intensiv mit den Straftätern über ihr Vergehen sprechen, wird bei den „Kunsttätern“ niemand gefragt, warum er verurteilt wurde. „Viele erzählen es irgendwann von sich aus“, sagt Hett. Der Verein finanziert sich über verschiedene Quellen, dazu gehören Zahlungen einer Stiftung, darüber hinaus verhängen Gerichte immer wieder gegen Angeklagte Geldauflagen zugunsten der „Kunsttäter“.

Ab und zu gehen auch Großaufträge bei Hett ein. So steht in einem Park der Stadt eine überlebensgroße Holzskulptur mit Namen „Der Verdrehte“, für ein örtliches Unternehmen wurde eine Krebs-Skulptur hergestellt und für eine Ausstellung wurden 136 Frauenschuhe lackiert. Zudem gibt es jedes Jahr ein Atelierfest, bei dem die Kunstwerke verkauft werden.

Nicht allen Jugendlichen gefällt es in der Werkstatt: In einer Art „Gästebuch“ stehen Sätze wie „Absolute Zeitverschwendung“, „Ich bin froh, dass ich fertig bin“ und „Schön ist es nicht, aber was soll’s“. Aber auch das Wort „Danke“ kommt häufig vor. Ein Absolvent schreibt, er habe über seine Fehler nachgedacht. Ein junger Mann hat notiert: „Es war anstrengend, aber am Ende hat man gesehen, was man geschafft hat.“