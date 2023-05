Täglich klicken die Handschellen am Flughafen Frankfurt

Von: Oliver Teutsch

Mit dem Abgleich der Reisedokumente gehen am Frankfurter Flughafen fast täglich gesuchte Straftäter ins Netz. Bundespolizei © Bundespolizeidirektion Flughafen

Der Anstieg bei den Passagierzahlen wirkt sich auch auf die Festnahmen am Flughafen aus. Die meisten Festnahmen erfolgen bei der Passkontrolle, aber auch in den Bahnhöfen.

Als er die aus Beirut eingeflogene Maschine verlassen wollte, klickten die Handschellen. Die Bundespolizei nahm am Samstag einen 18-Jährigen fest, der im Juni vergangenen Jahres mit vorgehaltener Waffe einen Supermarkt im rheinland-pfälzischen Frankenthal überfallen haben soll und seit Dezember mit Haftbefehl gesucht wurde. Auch ein Sexualstraftäter und sieben weitere Personen, die per Haftbefehl gesucht wurden, gingen der Bundespolizei am Frankfurter Flughafen am vergangenen Wochenende ins Netz. Allein im ersten Quartal 2023 klickten auf diese Weise 437-mal die Handschellen. Das sind fast fünf Verhaftungen täglich.

Gegenüber dem ersten Quartal 2022 ist das ein Anstieg um 60 Festnahmen aufgrund offener Haftbefehle. Eine statistische Auffälligkeit will die Bundespolizei daraus noch nicht ableiten. „In erster Linie lässt sich das mit den wieder gestiegenen Passagierzahlen am Flughafen erklären“, sagt Michael Moser von der Bundespolizei am Flughafen. Statistisch unterscheidet die Bundespolizei dabei Festnahmen im Bereich Passkontrollen und solche im Inland. In 271 Fällen gingen die flüchtigen Passagiere im ersten Quartal bei Passkontrollen ins Netz.

Entweder an einer der knapp 250 Kontrollpunkte bei der Ein- und Ausreise oder weil die Bundespolizei vom Bundeskriminalamt im Vorfeld einen Hinweis erhielt, dass sich womöglich ein gesuchter Passagier an Bord einer betreffenden Maschine befindet. So war es im Fall des 18-Jährigen, der aus Beirut einreiste.

In die Statistik der Festnahmen bei Passkontrollen gehen auch jene ein, die aufgrund von Auslieferungen aus dem Ausland erfolgen. So wie der mutmaßliche Sexualstraftäter, der am vergangenen Freitag von den kosovarischen Justizbehörden nach Deutschland ausgeliefert wurde. Der 24-Jährige soll im vergangenen Jahr seine minderjährige Halbschwester sexuell missbraucht haben und wurde aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Heidelberg gesucht. 166 Festnahmen am Flughafen erfolgten im ersten Quartal statistisch gesehen im Inland, also in den Terminals oder im Bereich der Bahnhöfe. Etwa wenn die Bundespolizei den Hinweis erhält, dass am Fern- oder Regionalbahnhof eine Person ohne Fahrschein unterwegs ist und sich diese bei der Überprüfung als per Haftbefehl gesucht herausstellt.

Häufiger aber erfolgt die Festnahme bei der Ein- oder Ausreise. Das funktioniere auch bei den 74 automatischen Kontrollspuren, wenn das Ausweisdokument von der Maschine gescannt wird, erläutert Behördensprecher Moser. Gibt es einen offenen Haftbefehl gegen die Person, bekommt das das Personal der Bundespolizei in den Kontrollhäuschen sofort angezeigt. „Die Schleuse öffnet sich dann nicht mehr, und die Kollegen sind in zehn bis 15 Sekunden bei Ihnen“, so Moser, der verrät: „Die meisten Menschen sind überrascht über ihre Festnahme.“ Etwa weil sie dachten, die von ihnen begangenen Taten seien längst verjährt.

Doch eine Flucht ins Ausland unterbricht die Verjährungszeit. So war Anfang Mai ein 45-Jähriger gefasst worden, der wegen Drogenschmuggels für zwei Jahre und acht Monate ins Gefängnis sollte. Der Haftbefehl stammte aus dem Jahr 2013, die Festnahme bei der Zwischenlandung in Frankfurt erfolgte zehn Tage vor Ablauf der Verjährungsfrist. Statt in die Dominikanische Republik ging es in die JVA nach Preungesheim.

Nicht immer müssen per Haftbefehl gesuchte Personen ins Gefängnis. Am Freitag war ein 28-Jähriger aus New York kommend gelandet, der wegen Betrugs gesucht wurde. Die dafür 2022 verhängte Geldstrafe von 6400 Euro konnte er aber bezahlen und musste die Ersatzfreiheitsstrafe nicht antreten.