Suche nach der schwarzen Null

Laurids B.Green mit Werken in malerischer Umgebung bei der „Kunstwerkstatt 2018“. Die Veranstaltungsreihe soll nach dem Willen des Kulturausschusses von 2024 an wiederbelebt werden. reichwein © Jochen Reichwein

Stadt spart bei Bibliothek und Veranstaltungen in der Englischen Kirche

BAD HOMBURG - Statt mit Poesien und Melodien hat der Fachbereich Kultur derzeit mehr mit schnödem Rechnen zu tun. Denn er muss wie alle anderen Abteilungen im Rathaus künftig enorm Geld einsparen. Das bedeutet Abschied nehmen von vielem Liebgewonnenen, wie ein dreiviertelstündiger Bericht von Fachbereichsleiterin Dr. Bettina Gentzcke in der Ausschusssitzung zeigte. Doch sie warf auch einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft.

Zwei Sparrunden habe der Fachbereich bereits hinter sich gebracht, und doch müsse erneut geschaut werden, wo man Geld einsparen könne, so Gentzcke. In zwei Bereichen sei beim besten Willen nichts mehr zu holen - beim Museum und dem Stadtarchiv. Das Gotische Haus, Sitz des städtischen historischen Museums, wird gerade saniert, was, so Gentzcke, mindestens acht Millionen Euro verschlingen werde. Es könnte, so ihr Wunsch, im Frühjahr 2024 mit einer Skulpturenschau teilweise eröffnen - die Räume müssen trocknen, bevor vielleicht im Herbst sensible Exponate hineinkommen. Doch die Gestaltung der Außenanlagen sowie die Einrichtung des neuen Cafés werden unvermeidliche Kosten sein.

Neues Konzept für Bücherei-Café

Der Ableger Horex-Museum - das derzeit noch bei Bedarf als Schaudepot dient, dessen Schließung bereits besiegelt ist - hatte erst wegen Corona, dann wegen eines Wasserschadens lange zu, band aber das Personal enorm. Regelmäßig geöffnet sein kann es mit der Personaldecke nicht. Die Mitarbeiter scannen derzeit tausende Grafiken ein, damit diese von anderen Museen online zu finden sind. Auch das Stadtarchiv muss aufs Digitale setzen: Geplant ist ein digitales Langzeitarchiv. Alle Ämter müssen Unterlagen wie etwa Bebauungspläne, die archiviert werden, online abliefern. Derzeit sei eine Mitarbeiterin dabei, sich in die sehr spezielle Software einzuarbeiten.

Bleiben zwei städtische Kulturbereiche, in denen der weitere Sparzwang umgesetzt werden muss: die Stadtbibliothek und das Feld Veranstaltungen in der Englischen Kirche. In der Bücherei wurden in diesem Jahr weniger Bücher und Zeitschriften angekauft und damit ein sechsstelliger Betrag eingespart. Etwa 50 000 Euro sollen durch die neue Nutzergebühr erzielt werden. Außerdem wird überlegt, wie man das Café Hölderlix kostengünstiger betreiben kann. Der Fachbereich arbeitet gerade an einem „neuen Konzept“ dafür.

Bei den Veranstaltungen in der Englischen Kirche stehen laut Gentzcke statt 80 000 in diesem Jahr nur noch 40 000 Euro (2024: 45 000) zur Verfügung. Auch das Budget für die Kinder wurde halbiert auf 4000 Euro. Zudem wurden sämtliche Zuschüsse im Kulturbereich um 25 Prozent gekürzt. Der Hölderlinpreis wird nur noch alle zwei Jahre verliehen. „Insgesamt werden wir etwa eine halbe Million einsparen“, so die Kulturamtsleiterin. Die Besucherzahlen haben sich seit der Pandemie noch immer nicht erholt: So kamen nach 10 099 Gästen 2018 im Folgejahr noch 8880 Kulturfans in die Englische Kirche. In den Coronajahren 2020 und 2021, als zeitweise alles geschlossen war, waren es 2642 (2021: 1001). 2022 kamen zu 38 Konzerten und 10 Ausstellungen dann auch lediglich 3335 Personen, 2314 davon allein von Oktober bis Dezember, als die Lage sich entspannt hatte.

„Wir müssen uns das Publikum zurückerkämpfen“, zitiert die Kulturamtsleiterin den Künstlerischen Leiter des Poesiefestivals. Große Veranstaltungen zögen die Leute an, aber das Mittelfeld wie die Schlosskonzerte oder eben Events in der Englischen Kirche, hätten zu kämpfen. „70 Prozent ist das neue Ausverkauft.“ Gentzcke will nun mehr Werbung machen.

Nun, da das Budget für die Englische Kirche halbiert sei, will Gentzcke mit der städtischen Tochter Kur- und Kongreß-GmbH ein neues Nutzungskonzept ausarbeiten. Denn die Stadt muss der Kur für das Kulturzentrum Miete zahlen und auch deren Techniker per Stundenlohn bezahlen. „Jede Veranstaltung kostet uns mehrere hundert Euro.“ Bei den Ausstellungen werde man darauf achten müssen, eher Künstler aus der Region zu nehmen, denen man keine Übernachtung bezahlen muss. Das Musikangebot in der Englischen Kirche soll bleiben - auch der „Young Friday“ werde weiterhin veranstaltet. Gentzcke: „Der ist regelmäßig ausverkauft.“

Kunstwerkstatt wird wiederbelebt

Da die Kur ein eigenes Programm hat und zudem viele private Veranstalter Events anbieten, sieht Gentzcke die Kultur in Bad Homburg weiterhin auf einem guten Weg. 2024 werde es wieder ein Kulturmeilenfest geben, im Juli ein Wandelfest im Gustavsgarten. Zudem werde das Skulpturenband eröffnet und die erste Plastik am Gotischen Haus platziert. Und am 15. September 2024 soll auch die Kunstwerkstatt wiederbelebt werden.