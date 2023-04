Suche nach dem „Friedberger Weg“

Teilen

Der Friedberger Weg in die Zukunft - wie sieht er aus, was ist dazu nötig? Das ist Thema einer Bürgerveranstaltung zur Entwicklung der Kreisstadt, die am Freitag, 5. Mai, um 17 Uhr im „Kaiserforum“ (ehemaliges Kaufhaus Joh) beginnt. Veranstalter sind das Stadtmarketing Friedberg, die Spurenleger und die BDA-Gruppe Mittelhessen.

Die Spurenleger sind eine Gruppe von Bürgern, die kompetent in Fragen der Stadt- und Architekturplanung sowie der Wirtschaftsförderung sind und sich für Bildung und Kultur vor Ort engagieren. Sie verfolgen seit Jahren das Ziel, Impulse für eine Stadtentwicklung zu setzen, der ein Gesamtkonzept für ganz Friedberg zugrunde liegt. Dazu initiierte die Gruppe ein Studienprojekt an der TU-Darmstadt, verbunden mit einer Präsentation der Studienergebnisse in einer Ausstellung und einem Katalog. Zudem veranstalteten sie eine Bürgerversammlung, die zum Auslöser des ISEK-Verfahrens wurde, dessen Ziele es nun umzusetzen gilt.

Die jetzige Veranstaltung will einerseits informieren, andererseits Wege aufzeigen, wie eine Stadtentwicklung gestaltet werden kann. Für Friedberg prägend seien das Angebot von Handel, Kultur und Bildungseinrichtungen, viele regionale Verwaltungsinstitutionen und eine hervorragende Verkehrsanbindung, schreibt Bernd Ulrich von den Spurenlegern.

Friedberg sei eine Stadt „mit großem, bisher nicht hinreichend genutztem und weiter entwickeltem Potenzial hinsichtlich ihrer Außenwirkung, aber vor allem auch hinsichtlich ihrer Qualität als Lebensraum der Menschen, die hier zu Hause sind.“ Damit seien Aufgaben der Stadtgestaltung, der inneren Organisation und Differenzierung von Verwaltung und bürgerschaftlichem Engagement gestellt, für deren Lösung die Spurenleger Impulse an die Politik und die Öffentlichkeit geben wollen.

Der „Friedberger Weg“ ist ein von den Spurenlegern in Zusammenarbeit mit den Referenten der Veranstaltung erarbeitetes Konzept zur Stadtentwicklung. Es zielt auf eine „ortsspezifische Urbanität“:„Der Weg, den es zu beschreiten gilt, muss ein Friedberger Weg sein, der auf gewachsenen Strukturen gründet und gerade deshalb innovativ und unverwechselbar ist.“ red