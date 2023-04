Streik der Lkw-Fahrer in Gräfenhausen: Anwalt des Spediteurs weist Kritik zurück

Von: Gregor Haschnik

Am Mittwochnachmittag waren etwa zwei Drittel der ausstehenden Löhne, die die streikenden Fahrer fordern, bezahlt. Sebastian Gollnow/dpa © dpa

Die streikenden Lastwagenfahrer hätten Einsparungen zugestimmt, teilt der Rechtsanwalt der polnischen Spedition mit. Die Löhne seien gut. Die Beschäftigten widersprechen.

Im Konflikt um Arbeitsbedingungen und ausstehende Löhne der in Gräfenhausen streikenden Lastwagenfahrer hat sich der Rechtsanwalt des polnischen Spediteurs Lukasz Mazur zu Wort gemeldet. In einer Stellungnahme, die auch der Frankfurter Rundschau vorliegt, wies er alle Vorwürfe und Kritik zurück. Der Protest an der Raststätte sei für das Unternehmen „völlig überraschend“ gekommen, ohne „Warnmaßnahmen“, teilte er mit. Die Löhne würden vertragsgemäß gezahlt und seien „sehr konkurrenzfähig“.

Die Spedition habe sich stets bemüht, sie pünktlich zu überweisen. Angesichts einer schwierigen Marktsituation für Transportdienstleistungen im Januar und Februar 2023 – unter anderem wegen eines sinkenden Auftragsvolumens – habe die Firma nach Absprache und „mit ausdrücklicher Zustimmung“ der Fahrer Einsparungen vorgenommen, um Unternehmen und Arbeitsplätze zu sichern.

Er verstehe, dass „die Fahrer unzufrieden sind“ und sei jederzeit zu konstruktiven Gesprächen bereit, um den Protest möglichst schnell zu beenden und den normalen Betrieb fortzusetzen, wobei die Interessen der Fahrer berücksichtigt würden, schreibt der Jurist. Von Fahrerseite wird der Darstellung des Anwalts widersprochen. Ein Fahrer sagte der FR, sie hätten Gehaltskürzungen nicht zugestimmt. Dies habe der Arbeitgeber einseitig entschieden und früher als angekündigt umgesetzt. Die Löhne, die in den Verträgen stünden, seien häufig sehr niedrig und stünden teils seit Monaten aus. Sein Tagessatz sei aus seiner Sicht in Ordnung – wenn nicht immer wieder etwas abgezogen würde, etwa in Zusammenhang mit dem Zloty-Wechselkurs oder aus sonstigen, fadenscheinigen Gründen. Der Satz liege bei etwa 80 Euro pro Tag, für oft 13 bis 15 Stunden Arbeit. Seine Kollegen und er würden weiter streiken – bis alle ihren gesamten Lohn hätten.

Bis Mittwochnachmittag sollen etwa zwei Drittel der Gesamtsumme beglichen worden sein. In großen Buchstaben und Ziffern schrieben die Betroffenen ihre ausstehende Forderung auf eine Lastwagenplane: 97 585 Euro.

Der Arbeitskampf der rund 60 Fahrer, die zu einem großen Teil seit vier Wochen streiken, wird nun auch Thema im hessischen Landtag. Die Linke hat zwei kleine Anfragen dazu gestellt. Die Fraktion will beispielsweise wissen, welche Informationen der Landesregierung über das Fuhrunternehmen vorliegen und was sie tut, um die Arbeitsbedingungen in der Branche zu verbessern.