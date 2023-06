Strategien gegen Gewerbe-Leerstand

Revitalisierung nötig und oft möglich

BAD HOMBURG - Die Bad Homburger Wirtschaftsförderung hat als Selbstverständnis, „kompetenter Partner für alle wirtschaftlichen Belange rund um den Standort Bad Homburg“ zu sein. Statt sich mit Unternehmen auseinanderzusetzen, war der Leiter der Wirtschaftsförderung, Stefan Wolf, jetzt bei der Politik ein gefragter Mann. In den Ausschüssen stand er Rede und Antwort.

Die Wirtschaftsförderung sei zwar über die nennenswerten Leerstände informiert und verfüge über deren Kennwerte, um bei Bedarf Kontakt zwischen Interessenten und Eigentümern herzustellen, „wir sind aber keine Akteure am Markt“. So trete die Stadt nur als Vermittlerin auf und habe keinen Einfluss darauf, an wen eine Immobilie vermietet werde und ob dadurch Arbeitsplätze in die Kurstadt wandern. „Wir beeinflussen die Transaktionen nicht, wir stellen nur die Kontakte her“, so Wolf, der auch gleich die Vorteile einer Alternative aufzeigte. „Anders wäre das, wenn wir selbst Flächen hätten. Dann könnten wir schauen, welches Unternehmen zu uns passt“, sagte er. Doch diese Flächen gebe es nicht. Noch nicht.

Dass die Stadt derzeit Planungen vorantreibt, wonach die Immobilien-Gesellschaft der Kur zu genau solch einer Grundstücksentwicklungs- und Verwaltungsgesellschaft ausgebaut werden könnte, wurde zwar nicht explizit gesagt. Ob eine „aktivere Rolle der Stadt sinnvoll“ wäre, wollte die CDU wissen, was Wolf ausdrücklich bejahte. Während das bei der Villa Victoria doch möglich gewesen wäre, ließ sich die FDP bestätigen, dass man etwa beim DB-Schulungszentrum keinen Einfluss nehmen kann.

Ob es denn für eventuelle städtische Flächen einen Kriterienkatalog gebe, um die Vergabe zu erleichtern, fragten die Grünen. Den gibt’s noch nicht, „aber das würden wir machen, denn es ist genau die richtige Vorgehensweise - andere Kommunen haben das auch“, so Wolf. „Kriterien könnten die Finanzkraft und Arbeitsplätze sein.“ Auch eine politische Einflussnahme sollte vorgesehen werden. „Ich würde mir das gern von der Politik absegnen lassen.“

Zur aktuellen Situation erklärte Wolf: „Jeder, der mit offenen Augen durch das Gewerbegebiet geht, sieht, dass es Leerstände gibt.“ Man sei auch nicht untätig. Nur gebe es bei vielen Immobilien teils großen Investitionsstau. Michael Velten (CDU), selbst Makler, fragte eher rhetorisch, ob eine Modernisierung hülfe, neue Mieter zu finden. „Genau das ist das Problem - der überwiegende Teil der leerstehenden Immobilien stammt aus den 70er bis 90er Jahren“, bestätigte Wolf. Diese sähen von außen vielleicht gut aus, „aber wie bei Autos oder technischen Geräten sind sie schlicht veraltet“.

Dabei gingen auf dem Gewerbeimmobilienmarkt gerade „große Veränderungen“ vonstatten. Zwar gebe es seit Corona einen Trend zum Homeoffice. „Aber es gibt auch den Trend zur Nachhaltigkeit und New Work - die Mitarbeiter wollen nicht in kleinen Kisten sitzen, und dafür braucht es entsprechende Flächen.“ Die Flächenqualität spiele daher jetzt eine größere Rolle als vor Corona, wertige Arbeitsplätze seien auch ein Zeichen des Respekts gegenüber der Belegschaft. So seien neue, nachhaltige und technisch moderne Gewerbeimmobilien oft schnell vermietet.

Auf der anderen Seite seien viele Eigentümer zurückhaltend bei Modernisierung im Bestand. Vor allem Fonds. Das, so Velten, habe in der Kurstadt einen weiteren Grund. „Bislang profitierten die Eigentümer davon, dass Fresenius lange alles angemietet hatte, was irgendwie frei war.“ Während es in anderen Kommunen bereits einen Investitionsdruck gegeben habe, seien Veränderungen in Bad Homburg schlicht nicht nötig gewesen. „Jetzt haben wir Nachholbedarf“, so Velten, der Licht am Horizont sieht. Dem pflichtete Wolf bei. „Ich gehe davon aus, dass der Schuss von den Eigentümern gehört wird.“ Die Objekte müssten nun revitalisiert werden, „und das heißt, es braucht nicht nur etwas frische Farbe, sondern kreative Konzepte“.

Studien sollen Klarheit bringen

Ein Beispiel seien die Marienbader Höfe mit 28 000 Quadratmetern Nutzfläche. „Das war ursprünglich für einen Mieter ausgelegt, das braucht man heute aber nicht mehr.“ So sei das Haus modernisiert und so umgebaut worden, dass separat nutzbare und flexible Einheiten zwischen 1000 und 4000 Quadratmetern entstanden.

Ein sicher aufschlussreicher Einblick, doch die BLB hätte sich mehr Zahlen erwartet. Im nächsten Schritt soll eine Studie ermitteln, welches Nachverdichtungspotenzial es noch im Gewerbegebiet Mitte gibt. „Wir sind aktuell dabei zu schauen, wo freie Flächen sind, und sprechen mit den Eigentümern“, so Wolf. Im Herbst soll diese Studie fertig sein. Später soll eine übergeordnete Studie zu den Gewerbeimmobilien folgen. „Dort soll die perspektivische Entwicklung untersucht und eine Leerstandsquote erhoben werden. Außerdem ist der Vergleich mit anderen Kommunen möglich. Die Stadtplanung ist kurz davor, das anzuschieben“, man werde der Politik berichten.