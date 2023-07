Biblis-Müll kommt auf die Deponie Büttelborn

Von: Annette Schlegl

Die Deponie Büttelborn muss das Abbruchmaterial aus Biblis laut RP-Anordnung aufnehmen. © Renate Hoyer

Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt hat angeordnet, dass die Deponie Büttelborn den radioaktiven Schutt aus dem AKW Biblis annehmen muss. Es sieht aber von einem Sofortvollzug ab.

Das minimal strahlende Abbruchmaterial aus dem Atomkraftwerk (AKW) Biblis wird auf der Hausmülldeponie Büttelborn abgelagert. Das hat das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt entschieden. Mit einer Anordnung, die den Beteiligten am Donnerstag zuging, verpflichtet das RP den Deponiebetreiber Südhessische Abfall-Verwertungs GmbH (Savag) zur Abnahme von 3200 Tonnen spezifisch freigemessenen Bauschutts aus dem AKW. Der mineralische Abfall – Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik – weist demnach noch bis zu zehn Mikrosievert Radioaktivität auf. Eine sofortige Vollziehung wurde allerdings nicht angeordnet. In einem Vorbescheid hatte das RP den Sofortvollzug noch verlangt.

RP Darmstadt hat „keine Zweifel an Ungefährlichkeit der Abfälle“ aus dem AKW Biblis

Es bestünden „keine Zweifel an der Ungefährlichkeit der freigemessenen Abfälle“, schreibt das RP in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung. Alle Alternativen und auch Einwände seien sehr sorgfältig geprüft worden. Die Abfälle würden ein strenges Freigabeverfahren durchlaufen, heißt es vonseiten des RP.

Die Behörde hat damit dem Antrag des Zweckverbands Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) auf Mitbenutzung einer Deponie stattgegeben. Das AKW Biblis liegt im Kreis Bergstraße, damit ist eigentlich der ZAKB für die Entsorgung zuständig. Er hat aber keine eigene Deponie mehr.

Zweckverband als Eigentümer der Deponie kündigt Gang zum Verwaltungsgericht Darmstadt an

Stefan Metzger, Vorstandsvorsitzender des Zweckverbands Riedwerke, sagte, man habe die Entscheidung des RP, die lange auf sich warten ließ, so erwartet. Bereits Mitte Januar hatte die Savag nach Zustellung des Entwurfs der Mitbenutzungsanordnung eine Stellungnahme beim RP eingereicht, in der sie Verfahrensfehler anführte. Den Riedwerken gehört Grund und Boden der Deponie Büttelborn, sie sind Eigentümer des Standorts, die Savag hat den Teil der Deponieflächen gepachtet, auf dem der schwach radioaktive Bauschutt gelagert werden soll.

„Wir haben schon damit gerechnet, dass die Anordnung zur Annahme der 3200 Tonnen kommt“, sagte Metzger auf FR-Anfrage. Der Vorstandsvorsitzende kündigte an, Rechtsmittel beim Verwaltungsgericht Darmstadt dagegen einzulegen. „Wir werden gegen die Anordnung des RP juristisch vorgehen“, äußerte er.

Minimal strahlender Bauschutt wandert nicht sofort auf Deponie Büttelborn

Man sei „positiv überrascht“, dass das RP keinen Sofortvollzug angeordnet habe. Der minimal strahlende Biblis-Müll wird also nicht sofort auf die Deponie Büttelborn gekippt und das Verwaltungsgericht muss damit nicht innerhalb kürzester Zeit eine Entscheidung treffen. Damit gebe es Gelegenheit, die Deponierung des radioaktiven Abbruchmaterials juristisch so zu klären, dass Rechtssicherheit herrsche.

Die Deponiebetreiberin hätte laut Metzger ein Problem gehabt, radioaktive Abfälle wieder auszugraben, falls das Gericht entscheide sollte, dass eine Ablagerung unrechtmäßig ist. Das Wiederfinden des AKW-Bauschutts hätte nämlich schwierig sein können, weil er dann vielleicht schon zu tief in der Deponie gelegen und von anderen Abfällen überschüttet gewesen wäre.

RWE will 30 Tonnen minimal strahlender Abfälle für finale Freigabe vorbereiten

RWE begrüßt in einer Stellungnahme, dass das RP den Mitbenutzungsantrag des Zweckverbands Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) positiv beschieden habe. Auf dieser Basis werde man nun die erste Charge von rund 30 Tonnen bereits vorbereiteter mineralischer Abfälle dem finalen Freigabeprozess zuführen, damit sie zeitnah an die Deponie geliefert werden könne, sagte RWE-Sprecher Alexander Scholl. Ihm sei allerdings klar, dass die angekündigte Klage der Deponiebetreiberin aufschiebende Wirkung habe.