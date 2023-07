Polizei Frankfurt: Nun doch - Strafe für Nazi-Chats möglich

Von: Pitt von Bebenburg

Der „NSU 2.0“ hat neonazistische Drohbriefe an mehrere Personen gesendet. Daten dafür kamen von Polizeicomputern. © dpa

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hält Eröffnung eines Strafverfahrens für notwendig. Basay-Yildiz: Diese Polizeibediensteten dürfen nie wieder in den Dienst zurückkehren

Die rechtsextremen und rassistischen Inhalte von Chatgruppen, an denen Frankfurter Polizistinnen und Polizisten beteiligt waren, werden nun möglicherweise doch strafrechtlich geahndet. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt bestätigte der Frankfurter Rundschau am Dienstag, dass nach ihrer Auffassung ein Hauptverfahren für einen Großteil der angeklagten Taten eröffnet werden müsse. Darüber hatte zunächst die FAZ berichtet. Die Eröffnung des Verfahrens war vom Landgericht Frankfurt abgelehnt worden.

In dem Verfahren geht es um einen Chat namens „Itiotentreff“ und um weitere Chats, an denen teilweise die gleichen Personen teilnahmen. Die FR konnte die Inhalte einsehen, in denen Hitler-Bilder, Hakenkreuze und offene Menschenverachtung geteilt werden. Vor allem Menschen mit Einschränkungen oder Migrationshintergrund, Homosexuelle, Jüdinnen und Juden, Musliminnen und Muslime werden in den Chats beleidigt und verächtlich gemacht – wie etwa in einer Fotomontage, die eine Raubkatze beim Lecken am Kopf eines schwarzen Mannes zeigt, versehen mit der Unterzeile „Hmmm. Schmeckt nach Scheiße“. Auch der auf der Flucht gestorbene kurdische Junge Alan Kurdi, dessen Bild zum Inbegriff für das Schicksal geflüchteter Menschen geworden ist, wurde in mehreren Collagen verhöhnt.

Insgesamt erhob die Frankfurter Staatsanwaltschaft Klage wegen 101 Taten. Das Landgericht entschied aber, kein Verfahren zu eröffnen, vor allem weil die Abbildungen nur in einem kleinen Kreis zirkuliert seien und damit nicht im strafrechtlichen Sinne verbreitet worden seien.

12 000 Seiten ausgewertet

Dem widerspricht die Generalstaatsanwaltschaft in ihrer Stellungnahme an das Oberlandesgericht. Nach ihrer Einschätzung müsse zumindest in 83 der vorgeworfenen Taten ein Verfahren eröffnet werden. Dafür habe die Behörde umfangreiche Akten, nämlich 40 Leitz-Ordner mit rund 12 000 Blatt, ausgewertet, sagte der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, Georg Ungefuk. Seine Behörde sei „tief eingestiegen“, um Grundsätze aufzuzeigen, anhand welcher Umstände man ein Verbreiten annehmen könne. Entscheiden muss darüber der 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts Frankfurt. Das dürfte Monate dauern, da das Gericht eilige Haftsachen vorziehen muss.

Die Chatgruppen waren aufgeflogen, weil die Smartphones von Polizistinnen und Polizisten aus dem 1. Revier auf der Frankfurter Zeil im Zusammenhang mit einem anderen Verfahren durchsucht worden waren. Dabei ging es um den Verdacht, dass Beamtinnen und Beamte an der rechtsextremen Drohserie mit dem Absender „NSU 2.0“ beteiligt gewesen sein könnten.

Daten vom 1. Revier in Frankfurt

Vom Polizeicomputer im 1. Revier waren persönliche Daten der Frankfurter Rechtsanwältin Seda Basay-Yildiz abgefragt worden, kurz bevor das erste Drohfax dieser Serie im August 2018 an sie versandt wurde, in dem solche Daten genutzt wurden. Bis heute ist ungeklärt, wer die unbefugte Abfrage getätigt hat. Die Polizistin, unter deren Anmeldung das geschah, gehörte jedenfalls zu denjenigen, die sich an rechten Chats beteiligten. Für die „NSU 2.0“-Serie wurde ein arbeitsloser Berliner verurteilt.

Basay-Yildiz sagte der FR am Dienstag, sie freue sich über die Stellungnahme der Generalstaatsanwaltschaft. Die Polizeibediensteten dürften „auf keinen Fall mit diesen verabscheuungswürdigen Chats durchkommen“. Die Inhalte seien mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. „Solche Beamtinnen und Beamte dürfen nie wieder in den Dienst zurückkehren“, fügte sie hinzu.

Wegen der strafrechtlichen Ermittlungen sind die Disziplinarverfahren bis heute nicht abgeschlossen. Diese Verfahren müssten „auf jeden Fall beschleunigt werden“, forderte die innenpolitische Sprecherin der hessischen SPD-Fraktion, Heike Hofmann. Sie begrüßte die Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft. Es sei „längst überfällig, dass das juristisch aufgearbeitet wird“, sagte Hofmann.

Ähnlich äußerte sich der Linken-Innenpolitiker Torsten Felstehausen. Er sagte: „Polizeichats dürfen kein rechtsfreier Raum sein.“ Felstehausen sieht zudem ein „schweres dienstliches Vergehen“. Er betont: „Es kann nicht sein, dass man die Leute nach Hause schickt unter Beibehaltung eines Großteils ihrer Bezüge.“