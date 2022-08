Steht ein Generationenwechsel bevor?

CDU stellt zur Landtagswahl erste Weichen / Kampfabstimmung im Westen

Hochtaunus - Bis zur Landtagswahl dauert es noch rund ein Jahr, aber die Parteien bringen sich schon in Stellung. Spannend dürfte es bei der Kandidatenkür bei der CDU werden. Der Kreisverband hat bereits festgelegt, wann die Delegiertenversammlungen stattfinden. Da der Hochtaunuskreis in zwei Wahlkreise aufgeteilt ist, müssen es auch zwei Delegiertenversammlungen sein. Für den Wahlkreis Hochtaunus I, der mit Bad Homburg, Friedrichsdorf, Neu-Anspach, Usingen, Grävenwiesbach und Wehrheim rund 86 000 Wahlberechtigte (Stand 2018) hat, sind die Delegierten für Freitag, 7. Oktober, eingeladen. Sie tagen in der Mensa der Usinger Christian-Wirth-Schule. Die Delegierten des Wahlkreises Hochtaunus II mit Glashütten, Kronberg, Königstein, Oberursel, Schmitten, Steinbach sowie Weilrod und rund 77 500 Wahlberechtigten treten am Samstag, 8. Oktober, in der Kronberger Stadthalle zusammen.

Eher unspektakulär dürfte nach heutigem Stand die Kandidatenkür im Wahlkreis Hochtaunus I verlaufen. Dort steht mit dem Neu-Anspacher Holger Bellino nur ein Kandidat auf dem noch nicht gedruckten Wahlzettel. Im Wahlkreis Hochtaunus II wird es deutlich spannender. Es deutet sich momentan eine Kampfabstimmung zwischen dem langjährigen Direktkandidaten der Hochtaunus-Union Jürgen Banzer, der seit 2008 Mitglied des Landtages ist und für den es im Falle seiner Wahl die dritte Legislaturperiode in Folge wäre, und dem Wehrheimer Sebastian Sommer an. Damit hat es der Oberurseler Banzer erstmals mit einem Gegenkandidaten zu tun. Sommer ist Landesvorsitzender der Jungen Union. Die diversen CDU-Stadt- oder Gemeindeverbände halten sich mit Einschätzungen jedoch zurück.

Markus Koob, Vorsitzender des CDU-Kreisverbandes, betonte, man habe sich bewusst für relativ frühe Termine, noch dazu am selben Wochenende, entschieden. Wie lang die Kandidatenlisten noch werden, wisse er natürlich nicht. Holger Bellino sei derzeit der einzige Bewerber um das Direktmandat im Wahlkreis Hochtaunus I, und außer Banzer und Sommer gebe es im anderen Wahlkreis momentan auch keine weiteren Kandidaten, "aber das kann sich noch am Tag des Parteitages noch ändern", sagte Koob. Darin, dass der Hochtaunuskreis im Landtag mit Bellino und möglicherweise Sommer komplett "aus dem Hintertaunus heraus regiert würde", sieht Koob kein Problem: "Ich persönlich halte es nicht für ausschlaggebend, aus welchem Teil des Landkreises sich eine Kandidatin oder ein Kandidat bewirbt - wichtiger ist, mit welchem Einsatz und welcher Leidenschaft die Persönlichkeit bereit ist, den Wahlkreis zu vertreten", sagte Koob.