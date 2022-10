Startschuss für Glasfaser im Osten

Teilen

Mittlerweile gibt es Zeitfenster für alle Stadtteile

BAD HOMBURG - Mit der Kernstadt verfügt Bad Homburg über sechs Stadtteile, da kann es schon mal etwas unübersichtlich werden, wenn das Gebiet wie beim Glasfaser-Ausbau nach und nach beackert wird. So war der Ausbau in Ober-Erlenbach am Dienstag Thema im Ortsbeirat. „Man hört nix mehr“, monierte Inge-Lore Kausen (Grüne). Eine Anfrage dieser Zeitung zum geplanten Baustart brachte gestern Klarheit: „Der Ausbau in Bad Homburg schreitet planmäßig voran“ erklärte Verena Dittrich, Sprecherin der GVG Glasfaser GmbH. So würden „die ersten Tiefbauarbeiten in Ober-Erlenbach voraussichtlich noch im Oktober starten.“ Man gehe sukzessive von einem in den nächsten Stadtteil vor - jeweils nach Abschluss der Vermarktung und nach Abstimmung mit der Stadt. In Ober-Erlenbach soll das Netz bis zum vierten Quartal 2023 ausgebaut sein. Man gehe davon aus, dass die ersten Kunden ab April angebunden sind, so GVG-Gebietsleiter Martin Pfeifer.

Kirdorf auf Zielgeraden, Stadtmitte in Startlöchern

Interessierte, die sich dort noch nicht für Glasfaser entschieden haben, können sich noch melden. „So lange die Bauarbeiten in der jeweiligen Straße nicht abgeschlossen sind, bietet die GVG ein Last-Minute-Angebot an“, so Pfeifer. In Verbindung mit einem Teranet-Vertrag wird dann lediglich eine Planungspauschale von 350 Euro für den Anschluss vom Bürgersteig bis ins Gebäude berechnet - sofern dieses nicht mehr als 15 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt liegt.

In Dornholzhausen wird derzeit eifrig gebuddelt, bis Weihnachten soll sich das letzte Baufenster im Stadtteil geschlossen haben.

In Kirdorf endet am Samstag, 15. Oktober, die Vermarktungsphase, in der sich entscheidet, ob ausgebaut wird - das passiert, wenn sich bis dahin 40 Prozent der Haushalte für einen Vertrag entschlossen haben.

Ebenfalls am 15. Oktober startet die Vermarktung für den Glasfaserausbau in Gonzenheim und Ober-Eschbach . Sie läuft bis 28. Februar. Auch hier gilt: Entscheiden sich in dieser Zeit über 40 Prozent der „Wohn- und Geschäftseinheiten“ für einen kostenlosen Hausanschluss in Verbindung mit einem Teranet-Vetrag, werden die Kabel verlegt.

Auch für die Innenstadt gibt’s bereits ein konkretes Zeitfenster. Dort beginnt die Vermarktung am 1. Februar kommenden Jahres.

Um umfassend über den geplanten Ausbau in Gonzenheim und Ober-Eschbach zu informieren, lädt die GVG zu insgesamt fünf Info-Veranstaltungen ein. Aufgrund der begrenzten Kapazitäten in den Räumlichkeiten in Ober-Eschbach und Gonzenheim, wird es auch eine in Ober-Erlenbach geben. Dort stehen mit rund 200 Plätzen etwa doppelt so viele Sitze zur Verfügung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Ausführliche Infos gibt’s auf www. teranet.de. hko