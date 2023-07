Stärkung der Berufsschulen gefordert

Von: Gregor Haschnik

Teilen

SPD und GEW wollen grundlegende Reform und höhere Investitionen

Die SPD-Fraktion im Landtag hat die Landesregierung aufgefordert, die berufliche Bildung grundlegend zu reformieren und die Berufsschulen aufzuwerten, etwa mit mehr Personal, größeren Investitionen in die Modernisierung und einer eigenen Abteilung im Kultusministerium. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) Hessen sprach sich dafür aus, die Zukunft der Schulen transparenter und mit dem Hauptpersonalrat zu planen sowie betriebsnahen Unterricht zu ermöglichen, was mit „starren Regelungen“ jedoch nicht gehe.

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz haben SPD und GEW am Montag in Wiesbaden ihre Vorstellungen erläutert. Sie kritisierten das Landesprogramm „Zukunftsfähige Berufsschule“ und forderten ein Moratorium. Die Regierung will mit der Reform nach eigenen Angaben alle Schulstandorte sichern und entwickeln. Dabei sollen auch die Ressourcen anders zugewiesen werden.

Christoph Degen, bildungspolitischer Sprecher der SPD, sagte: „Hessen kann es sich nicht länger leisten, die Begabungen und Talente junger Menschen brachliegen zu lassen, wie das derzeit geschieht.“ Dazu müsse beispielsweise die Berufsorientierung dringend verbessert werden, so Degen, der mit seiner Fraktionskollegin Nina Heidt-Sommer ein Fach „Arbeitslehre“ an allen Schulen vorschlug. Heidt-Sommer bemängelte: Es fehle dem, was das Ministerium bisher auf den Weg gebracht habe, „neben greifbaren Resultaten vor allem an Transparenz“ sowie an der Beteiligung der Betroffenen und an „auskömmlichen“ Mitteln für die Schulen.

Grüne widersprechen

Der Vorsitzende der GEW Hessen, Thilo Hartmann, mahnte eine transparente Planung an: „Schulträger, die für die Ausstattung der Schulen mit Fachräumen zuständig sind, müssen ihre Investitionen planen.“ Auch für die Ausbildung der Lehrkräfte brauche es vorausschauende Konzepte. Der Plan des Ministeriums, „durch Konzentration der Beschulung an ausgewählten Standorten wieder größere Lerngruppen zu bilden“, sei falsch. Wenn Schüler:innen für einen Handwerksberuf weite Entfernungen zur Schule zurücklegen müssten, würden sie sich anders orientieren.

Kritik kam von der Fraktion der Grünen: Katrin Schleenbecker warf der SPD vor, diese verschließe die Augen vor der Realität. „Seit Jahren sinkt die Zahl der Auszubildenden und damit die Ressourcenzuweisung an den hessischen Berufsschulen.“ Dadurch würden kleinere Fachklassen in ländlichen Gebieten zunehmend in größere Städte abgegeben. Der Bestand der Schulen auf dem Land sei gefährdet. Während sich die Grünen den Problemen mit dem Programm – etwa durch kleinere Mindestklassengrößen und Spezialisierung – und einem „breit angelegten Dialogprozess“ stellten, wolle die SPD „vor der Wahl lieber allen alles versprechen“.