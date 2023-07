Stadtwerke planen spätere Preisanpassung

Energieversorger will höhere Gasspeicherumlage vorerst selbst zahlen

BAD HOMBURG - Kunden der Stadtwerke haben in den vergangenen 15 Monaten viel Post bekommen: Preisanpassung nach oben, Preisanpassung nach unten, Infos zu den Umlagen. Eigentlich wäre nun der nächste Brief fällig. Grund ist die Erhöhung der Gasspeicherumlage zum 1. Juli um 86 Cent je Megawattstunde.

Der Bund hatte als Konsequenz aus dem Ukraine-Krieg verfügt, dass die Gasspeicher bestimmte Füllstände nicht unterschreiten sollen, selbst wenn dafür das Gas teuer eingekauft werden muss. Die Kosten werden über die Versorger an die Kunden weitergegeben. Zumindest wenn die Information über die Preiserhöhung rechtzeitig erfolgt. „Wir haben das vom Bund aber so knapp mitgeteilt bekommen, dass wir die Briefe nicht mehr fristgerecht sechs Wochen vor dem 1. Juli drucken und verschicken konnten“, erläuterte der Direktor der Stadtwerke, Ralf Schroeter, dem Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss am Mittwochabend.

Und auch jetzt herrscht in den zuständigen Abteilungen Land unter. In der entsprechenden Vorlage heißt es: „Da die Umsetzung der Gaspreisbremse inklusive der Zuweisung der Entlastungsbeträge gegenwärtig immer noch alle in der Abrechnungsabteilung / Dienstleistung befindlichen Kapazitäten bindet, ist eine Umsetzung im August und September ebenfalls nicht sicher zu gewährleisten.“

Neuer Stichtag wohl 1.Oktober

Heißt: Die nächste Möglichkeit wäre zum 1. Oktober. Bis dahin, so rechneten die Stadtwerke vor, wären Kosten in Höhe von rund 25 000 Euro aufgelaufen, die nicht weitergegeben würden. Doch auch der Oktober ist nicht gesetzt. Zwar sei es möglich, dass zu diesem Stichtag auch andere Abgaben und Umlagen gesetzlich angepasst werden, sicher ist das aber nicht. „Wir müssten auch da die sechswöchige Frist einhalten, also müssten die Anpassungen Ende August angestoßen werden“, so Schroeter, der zögert, „nur“ wegen der Speicherumlage eine extra Preisrunde zu drehen. „Bei jeder Anpassung haben die Kunden ein Sonderkündigungsrecht, und auch so rufen viele Kunden an.“ Dies sei, so betonen die Stadtwerke, „bei den Sonderverträgen besonders relevant“, da man hier mit sehr großen Kundenwechselquoten aufgrund der Markt- und Servicesituation rechnen müsse.

Die Sonderverträge machen nur rund 20 Prozent der Kunden aus. Bei der Grundversorgung (80 Prozent) gelte ohnehin eine Kündigungsfrist von 14 Tagen. Durch eine Erhöhung würden auch da wieder die Begehrlichkeiten eines Lieferantenwechsels geweckt. „Eine weitere Erhöhung der Kundenwechselquote würde einen Anstieg unserer Direkt- und Overhead-Kosten mit sich führen. Durch diese Preisspirale könnten wir zukünftig in die Position geraten, keine marktkonformen Preise mehr anbieten zu können.“

Deswegen, so sah es auch der Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss und folgte der Empfehlung des Eigenbetriebs, soll eine Preisanpassung frühestens zum 1. Oktober kommen. Sollten die anderen Abgaben und Umlagen konstant bleiben, soll die Änderung erst zum 1. Januar kommen, wenn ohnehin neu kalkuliert werden muss. Bis dahin, so schätzen die Bad Homburger Stadtwerke, laufen durch die Umlage 112 000 Euro auf, die nicht weitergegeben werden.