Stadträtin tritt nicht wieder an

Verzicht von Lewalter-Schoor

BAD HOMBURG - Die seit 2018 amtierende Stadträtin Lucia Lewalter-Schoor (SPD) wird für die Zeit nach Februar 2024 keine zweite Amtszeit anstreben.

Lewalter-Schoor betont, dass sie diese Entscheidung nach reiflicher Überlegung getroffen habe. Allein gesundheitliche Gründe und auch das Alter seien ausschlaggebend für den Verzicht auf Wiederwahl. „Am Ende der zweiten Amtszeit wäre ich 68 Jahre alt und das ist mir entschieden zu lange,“ so die SPD-Politikerin. Die Stadträtin blicke mit großer Dankbarkeit auf die vergangenen fünf Jahre zurück. Besonders wichtig sei für die Sozialdezernentin, dass die Stadtteil-und Familienzentren neu konzipiert und zukunftsfähig als gemeinwesenorientierte Einrichtungen aufgestellt werden konnten „und dass die Fraktion und ich gemeinsam den sozialen Bereich vor dem Kahlschlag der Haushaltskonsolidierung bewahren konnten. Wenn wir auch Kürzungen hinnehmen mussten, so wurden doch keine Strukturen zerschlagen.“

In der SPD wurde die Nachricht mit viel Verständnis aber auch großem Bedauern aufgenommen. Lewalter-Schoor sei im Sozialbereich wegen ihrer hervorragenden fachlichen Expertise allseits anerkannt und beliebt, so die SPD-Vorsitzende Elke Barth. Lewalter-Schoor ist seit 2000 kommunalpolitisch aktiv, auch als Stadtverordnete und stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende. Beruflich hat die Sozialpädagogin unter anderem zehn Jahre lang die Bad Homburger Obdachlosenunterkunft „Haus Mühlberg“ geleitet. Außerdem war sie bei der Evim-Behindertenhilfe in Wiesbaden als Einrichtungsleiterin tätig. Seit März ist sie außerdem Vizepräsidentin des DRK-Kreisverbands Hochtaunus. Der Vorstand des Ortsvereins wird nun nach Kandidaten für die Neuwahl eines SPD-Dezernenten suchen. Die Wahl werde im kommenden Herbst stattfinden, heißt es aus Parteikreisen. judo/red