Stadt Hanau in der Kritik

Von: Gregor Haschnik, Yağmur Ekim Çay

CDU attackiert im Untersuchungsausschuss Behörden wegen des Umgangs mit dem verschlossenem Notausgang.

Trotz zahlreicher Kontrollen vor Ort und der Kenntnis, dass der Notausgang immer wieder verschlossen wurde, scheint die Stadt ihren Pflichten nur unzureichend nachgekommen zu sein“, kritisiert Michael Ruhl (CDU) nach der Sitzung des Untersuchungsausschusses zum Anschlag von Hanau.

Als Zeugen geladen waren ein Mitarbeiter der Stadt Hanau sowie ein Polizeibeamter, der bei einer Kontrolle im Jahr 2017 festgestellt hatte, dass die Notausgangstür in der Arena-Bar, dem zweiten Tatort, verschlossen war. Die Information sei jedoch vom Ordnungsamt nicht an das Bauamt als zuständige Behörde weitergeleitet worden. Auch der Polizei habe das Ordnungsamt in dieser Angelegenheit keine weitere Rückmeldung gegeben, ging aus den Aussagen hervor. „Skandalös ist die Ansicht des Leiters des Ordnungs- und Gewerbeamts, der verschlossene Notausgang sei nicht weiter zu kontrollieren gewesen, da mit der Öffnung vor Ort die Gefahr beseitigt gewesen sei“, sagt Ruhl (CDU). „Die wiederholten Probleme am Rettungsweg binnen weniger Wochen führten nicht zu weiteren Maßnahmen. Dies ist ein Handeln, das vor dem Vorwurf, ihre Kinder hätten bei einem offenen Notausgang überleben können, ziemlich problematisch für die Stadt Hanau ist.“

Auch Jörg-Uwe Hahn (FDP), Obmann der Fraktion der Freien Demokraten im Untersuchungsausschuss, äußert sich zu der Notausgangstür am Mittwoch: „Die Anwesenden sind mehreren Zeugenaussagen zufolge nicht in Richtung Notausgang gelaufen, weil sie der Überzeugung waren, dass der Notausgang verschlossen sei“, sagt Hahn. Deshalb sei die Frage, ob der Notausgang tatsächlich verschlossen war oder nicht, de facto gar nicht mehr relevant. Für die Opfer sei diese Tür einfach nach zahlreichen langjährigen Erfahrungen geschlossen gewesen.

Saadet Sönmez (Linke) macht darauf aufmerksam, dass Absprachen zwischen Polizei und Barbetreiber im Kontext von Polizeirazzien die Notausgangstür betreffend eine Rolle gespielt haben sollen. „Mit der Aussage des Überlebenden Piter Minnemann, dass er die Notausgangstür der Arena-Bar kurz vor dem Anschlag verschlossen wahrgenommen habe, spitzt sich nun alles auf die Frage zu, wer dafür die Verantwortung trägt.“

Stadt Hanau: widersprüchliche Antworten

Kritik weist die Stadt zurück, gibt aber teils widersprüchliche Antworten. „Die Stadt Hanau hat die Arena-Bar seit 2012 immer wieder engmaschig kontrolliert. Dabei ging es um unterschiedliche Beschwerden und Rechtsverstöße, lediglich bei einer Gelegenheit wurde im Jahre 2013 festgestellt, dass die Tür des zweiten Rettungsweges verschlossen war“, teilt ein Pressesprecher der FR auf Anfrage mit.

Für die regelmäßige Kontrolle von Brandschutzmaßnahmen wiederum – und der zweite Rettungsweg diene dem Brandschutz – sei in Hessen nicht das Ordnungsamt zuständig, sondern die Brandschutzdienststelle, so der Sprecher. Diese habe in dem Haus, in dem sich die Bar befindet, wie vorgeschrieben alle fünf Jahre kontrolliert.

Der Anschlag Am 19. Februar 2020 wurden Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtovic, Vili Viorel Paun, Fatih Saraçoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov aus rassistischen Motiven ermordet. Dann erschoss der Täter seine Mutter und sich selbst. Ermittlungen zum Notausgang in der Arena-Bar wegen fahrlässiger Tötung stellte die Staatsanwaltschaft ein. Sie sah keinen hinreichenden Verdacht. gha

Am Montag hatte der städtische Mitarbeiter im Landtag gesagt, dass das Bauamt zuständig sei und sie daher die Fluchttür nicht kontrolliert hätten. Auf die Frage, warum die Information zur verschlossen Tür im November 2017 nicht an das Bauamt weitergeleitet worden sei, entgegnet die Stadt: Für die von der Polizei getroffenen Feststellungen sei das Ordnungsamt zuständig gewesen. Mit der polizeilichen Maßnahme an jenem Abend sei die mit der verschlossenen Tür verbundene Gefahr beseitigt worden. „Der Betreiber wurde darüber hinaus unter Fristsetzung zur Stellungnahme und zum Vorschlag eines Maßnahmenkonzepts aufgefordert.“

Weil die Reaktion darauf nicht befriedigend gewesen sei, „wurde die Gewerbeausübung untersagt“. Dies sei gegenüber weiteren Kontrollen die „schärfste und umfassende Reaktion“. Damit hätten „die mit dem Betrieb der Gaststätte durch diesen Betreiber verbundenen Gefahren verhindert werden sollen. Es bleiben Fragen, etwa warum das Bauamt offenbar nicht über die Notausgangstür informierte wurde und die Polizei nach ihrem Hinweis keine Rückmeldung erhielt .