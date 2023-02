Spürbare Erholung beim Tourismus

Übernachtungszahlen steigen um 35 Prozent gegenüber Vorjahr

Hochtaunus - Der Tourismus im Taunus holt nach langer Durststrecke während der Pandemie wieder auf. Zu diesem Schluss kommt der Naturpark Taunus in einer Mitteilung angesichts der jüngst veröffentlichten Gäste- und Übernachtungszahlen durch das Hessische Statistische Landesamt. Für das Jahr 2022 wurden demnach 777 929 Ankünfte in der Region gezählt, was einem Zuwachs von 82 Prozent gegenüber 2021 entspricht. Und auch wenn mit 2 719 598 Übernachtungen (plus 35 Prozent) noch nicht die Zahlen von vor der Pandemie erreicht wurden, habe sich manch eine Freizeiteinrichtung sogar über neue Besucherrekorde freuen können. Jetzt geht der Blick nach vorne - auf die diesjährige Tourismus-Messe ITB, die vom 7. bis 9. März in Berlin läuft, die Trends der Tourismusbranche aufzeigt und wieder in Präsenz stattfinden kann. Der Taunus wird sich dort wieder gemeinsam mit den anderen hessischen Destinationen präsentieren und will sich mit der nationalen und internationalen Tourismuswirtschaft weiter vernetzen. Bereits im vergangenen Jahr habe sich gezeigt, dass auch der Tourismus in Hessen neue und verstärkt gemeinsame Wege geht, um mit seinen Angeboten Gäste zu begeistern. Im Fokus der Präsentation der Taunus-Angebote stünden die beiden „Mega-Trends“ Nachhaltigkeit und Digitalisierung. „Gerade im Tourismus ist ein nachhaltiges Handeln inzwischen unumgänglich“, sagt Sarah Menzebach, stellvertretende Geschäftsführerin des Taunus Touristik Service.

Was den Rückblick angeht, folgt die Region Taunus dem allgemeinen Trend in Hessen: Die „amtlichen“ Gästezahlen hätten 2022 zwar wieder deutlich angezogen, das Vorkrisenniveau jedoch noch nicht erreicht. So habe die Zahl der Gäste 26 Prozent, die der Übernachtungen 20 Prozent unter den Werten von 2019 gelegen. Der durchschnittliche Aufenthalt im Taunus lag 2022 bei 3,5 Tagen. Da Gäste und Übernachtungen in Beherbergungsbetrieben mit weniger als zehn Schlafgelegenheiten von der amtlichen Statistik nicht systematisch erfasst werden, liege die tatsächliche Anzahl weitaus höher. Unangefochtener Besuchermagnet sei weiter der Opel-Zoo in Kronberg mit der Rekord-Besucherzahl von 600 000 im vergangenen Jahr. Gut besucht war auch der Freizeitpark Lochmühle, der mit 320 000 Besuchern mehr Gäste als 2019 verzeichnen konnte. Der Hessenpark zählte 2022 rund 230 000 Besucher (94 Prozent mehr im Vergleich zu 2021 und damit fast das Niveau von 2019). Die Saalburg vermeldete mit 90 000 Besuchern ein Plus von etwa 39 Prozent.

„Die aktuellen Zahlen stimmen uns positiv, und wir freuen uns sehr, dass wir wieder mehr Gäste aus nah und fern begrüßen können“, resümiert Menzebach vom Touristik Service. red