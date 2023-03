Spenden weiterhin benötigt

Gefragt ist Sommerkleidung

Hochtaunus - Seit über einem Jahr tobt der russische Angriffskrieg in der Ukraine und ein Ende ist nicht abzusehen. Die hier lebenden ukrainischen Flüchtlinge sind immer noch auf Hilfe angewiesen. Das Spendenzentrum für ukrainische Flüchtlinge in Bad Homburg ist nach wie vor dringend nötig und gut besucht. Mit der bevorstehenden wärmeren Jahreszeit ändert sich der Bedarf an Spenden. Jetzt werden vor allem folgende Sachen gebraucht, um sie an die Flüchtlinge aus der Ukraine abgegeben zu können:

Sommer- und Frühjahrskleidung für Kinder und Damen (bitte nur Kleinstmengen an Herrenkleidung), Sommerschuhe für Kinder, Damen und Herren, Outdoor-Spielsachen wie Bälle oder Kreide, Schwimmhilfen, Küchenartikel - hier insbesondere Töpfe, Pfannen, Kaffeemaschinen, Wasserkocher.

Desweiteren Fahrräder und Roller in gutem Zustand für Kinder und Erwachsene, Fahrradhelme für Kinder, Bettwäsche und Handtücher, neuwertige Unterwäsche für Kinder, Damen und Herren, Autositze für Babys und Kinder sowie Kinderwagen.

Die Spenden können dienstags und samstags jeweils von 10 bis 13 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr im Spendenzentrum im Gluckensteinweg 101 abgegeben werden. Bitte darauf achten, dass die Sachen in gutem Zustand sind und Bekleidung gewaschen ist, damit sie direkt weitergegeben werden kann. red