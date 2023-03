Spenden für Erdbebenopfer

Wetterau - Die Liga der Freien Wohlfahrtsverbände in der Wetterau und Sozialdezernentin Stephanie Becker-Bösch starten einen Spendenaufruf für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien. „Wir alle haben uns den Menschen verschrieben, die unsere Hilfe brauchen, egal welchen Alters, Hautfarbe, Religion oder Herkunft“, sagt Vorsitzende Tatjana Brüggemann.

Die Liga ist über Bündnisse organisiert. Über das Aktionsbündnis Katastrophenhilfe, einem internationalen Zusammenschluss von Caritas, Diakonie, DRK und UNICEF, kann auf das Konto mit der IBAN DE65 100 400 600 100 400 600 gespendet werden. Aktion Deutschland Hilft ist ein Zusammenschluss von 23 deutschen Hilfsorganisationen mit der IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30. red