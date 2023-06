SPD unterstützt Ottavianis Kandidatur

SPD bezieht vor offizieller Nominierung Position

BAD HOMBURG - Die Bad Homburger SPD hat sich bei ihrer Jahreshauptversammlung in Sachen Stadtratswahl eindeutig positioniert. Sie goutiert und unterstützt die Kandidatur ihres Fraktionschefs Tobias Ottaviani um die Nachfolge der im Februar scheidenden Sozialdezernentin Lucia Lewalter Schoor (SPD). Der langjährige Fraktionsschef Jürgen Stamm hatte einen entsprechenden Antrag gestellt, der einstimmig angenommen wurde.

Ottaviani soll, so der Plan, auf einem Nominierungsparteitag Ende August von der Partei offiziell ins Rennen geschickt werden. Der 26-Jährige betonte, als Stadtrat Akzente setzen und als „Vermittler zwischen Verwaltung und Politik“ fungieren zu wollen. „Ich will gestalten. Ich will zeigen, dass wir als SPD eine Fortschrittspartei sind.“ Dabei werde er, sagte Ottaviani mit Blick auf das Erstarken des rechten politischen Rands in den aktuellen Umfragen, auch Ansprechpartner für diejenigen sein, die mit dem System hadern. „Wir müssen den Menschen zeigen: Wir sind für euch da! Und wir müssen deren Ängste und Nöte ernst nehmen.“

Stamm zeigte sich „stolz, dass wir zum zweiten Mal in Folge jemanden aus unserem Ortsverband gefunden haben, der das Amt kann“. Natürlich müsse sich Ottaviani einarbeiten, das müsse aber jeder. Vielfach wurde an dem Abend betont, dass es drei hauptamtliche Dezernenten brauche und die Zeit eines hauptamtlichen Duos „eine Notsituation“ (Stamm) gewesen sei. Die Forderung aus der Opposition, auf einen dritten Hauptamtlichen zu verzichten und einige Geschäftsbereiche, wie in der Vergangenheit bereits praktiziert, durch ehrenamtliche Stadträte führen zu lassen, lehnte die SPD rundheraus ab.

Rückendeckung gibt es auch von Lewalter-Schoor, deren Leistungen Ottaviani und andere Redner würdigten.

Ottaviani solle sich nicht beirren lassen. Auch sie musste sich im Amt vieles erst aneignen, Ordnungsamt und Betriebshof etwa, die sie als Dezernentin verantworte, habe sie damals nicht gekannt. „Zu dem Job gehören Schlüsselkompetenzen. Und die besitzt du“, wandte sie sich an ihren möglichen Nachfolger.

In seinem Bericht als Fraktionschef gab dieser einen Ausblick auf die nähere Zukunft und fasste das vergangene Jahr mit markigen Worten zusammen. „Wir sparen nicht bei denjenigen, die nix haben.“ In puncto Kurhaus betonte er: „Die Architekten haben die Situation erkannt. Es wird keine Luftschlösser geben, die Entwürfe werden komprimiert.“ Die SPD habe zudem „immer gesagt: Erst wenn die nackten Zahlen und Fakten auf dem Tisch liegen, werden wir eine Entscheidung treffen - es wird keinen Blankoscheck geben“. Geeinigt habe man sich hingegen mit der CDU bei einem anderen Dauerbrenner-Thema. „Wir haben eine Lösung in Sachen Hindenburgring gefunden, den wir in der nächsten Gremienrunde vorstellen werden.“