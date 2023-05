Spaß für die Gäste, eine sanierte Sporthalle für die Einheimischen

Hessentag in Pfungstadt

An diesem Freitag, 2. Juni, beginnt der zehntägige Hessentag in Pfungstadt. Die Stadt ächzt unter dem Besucherandrang, zieht aber auch Vorteile aus dem Landesfest.

Hessentag – das verspricht den Besuchern und Besucherinnen jede Menge Show, Musik, Spaß, Action und Informationen. Und was bringt es den ausrichtenden Städten? „6,5 Millionen Euro an Investitionsmitteln vom Land“, sagt Bürgermeister Patrick Koch (SPD). Und jede Menge Wirgefühl, Renommee sowie die Chance, sich positiv darzustellen. Das ist zumindest die Hoffnung für seine Kommune Pfungstadt, die vom 2. bis 11. Juni den 60. Hessentag ausrichtet.

Die 25 000-Einwohner-Stadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg war 1973, also vor genau 50 Jahren, schon einmal Gastgeberin des ältesten und größten Landesfests in Deutschland. 2019 erhielt sie erneut den Zuschlag.

Vom Land fließt Geld in die Hessentagskommunen, mit denen diese Projekte für ihre Stadtentwicklung verwirklichen können, die sie normalerweise nicht oder nicht so schnell in Angriff nehmen könnten. In Pfungstadt ist von den 6,5 Millionen Euro bisher nur etwas mehr als die Hälfte verplant.

Der Löwenanteil soll in die Sporthalle Eschollbrücken investieren, die einzige von der Stadt betriebene Sporthalle muss dringend saniert werden. „Alle anderen Sporthallen gehören dem Kreis“, erklärt der Bürgermeister. Die Runderneuerung der Turnhalle wird drei Millionen Euro kosten, davon sollen 2,55 Millionen Euro aus dem Hessentagstopf kommen. „Der Zuwendungsbescheid ging schon an Weihnachten zu.“

Auch für die Mobilitätsstation, die am Bahnhof entstehen soll, liegt der Förderbescheid bereits vor, 153 000 Euro Zuschuss sind gesichert. Die dortige Fahrradabstellanlage sei nicht mehr zeitgemäß, sagt der Bürgermeister, stattdessen sollen Fahrradboxen installiert werden. Auch eine Ladestation für E-Bikes soll entstehen, die jedoch wegen Lieferschwierigkeiten nicht bis zum Hessentag realisiert werden kann.

Eine Million Euro Landeszuschuss sind für ein neues Hallenbad in Aussicht gestellt; das alte ist bereits abgerissen. „Das ist die Maximalförderung aus dem Schwimmbad-Investitionsprogramm“, erläutert Koch. „Normalerweise hätten wir nicht so viel bekommen.“ Das Land stellt pro Jahr nämlich zehn Millionen Euro für den Erhalt und die Modernisierung der hessischen Hallen- und Freibäder zur Verfügung, und um diese zehn Millionen Euro balgen sich laut dem Pfungstädter Bürgermeister 20 Landkreise. Ohne den Hessentag hätte seine Kommune sich „hinten anstellen müssen, weil andere Städte in der Prioritätenliste des Landkreises wichtiger sind“, sagt Koch, der damit rechnet, dass der Minister den Zuwendungsbescheid für den Badneubau zum Hessentag übergibt.

Das Programm des Hessentags Das gesamte Programm des Hessentags in Pfungstadt ist erstmals ausschließlich in digitaler Form verfügbar, und zwar unter programm.hessentag2023.de Die Konzerte von Peter Maffay in der Sparkassen-Arena und von Nico Santos im Hessentags-Festzelt sind bereits ausverkauft. Tickets gibt es noch für die Broilers, Sarah Connor, die Band Silbermond, den Comedian Bülent Ceylan sowie das große Schlagerfestival mit Andrea Berg und Vanessa Mai alias Wolkenfrei auf der großen Open-Air-Bühne in der Sparkassen-Arena, Christian-Meid-Straße 11. Im Hessentags-Festzelt auf dem Festgelände Gambrinus an der Friedensstraße Xtreten Royal Republic, Elif, Simone Sommerland, Danger Dan und Takida auf. Für diese Konzerte sind noch Karten erhältlich. Der Vorverkauf für die Musikveranstaltungen läuft auf eventim.de, über undercover.de (für Menschen mit Behinderung) und in Pfungstadt bei Spielwaren Mark, Eberstädter Straße 15. Das Phungo-Festival, das sonst immer im Sommer in Pfungstadt stattfindet, wurde in den Hessentag integriert . In der Akazienanlage, Akazienweg 1, gibt es Live-Musik, Shows, Mitmachaktionen, sowie einen Markt, wo sich Manufakturen und Start-Ups präsentieren. Für Kinder und Jugendliche wird im Friedenspark der Merck Fit & Fun Park aufgebaut, wo sie sportliche Aktivitäten ausprobieren, kreativ werden und forschen können. Darüber hinaus gibt es eine Märchen- und Geschichtenwelt mit Vorlesungen. In der Landesausstellung, die jetzt „Treffpunkt Hessen“ heißt, präsentiert sich das Land an der Friedensstraße gemeinsam mit zahlreichen ehrenamtlichen Organisationen. Die Sonderschau „Der Natur auf der Spur“ auf einem Gelände an der Friedensstraße lockt nicht nur mit Informationen, sondern auch mit erlebbaren Aktionen. Höhepunkt des Hessentags ist der Festumzug am 11. Juni mit mehr als 110 Zugnummern. ann

„2,8 Millionen von den 6,5 Millionen Euro Landeszuschuss sind bisher noch nicht verplant“, sagt der Bürgermeister. „Dafür warten wir noch auf Konzepte und müssen erst noch Fördervoraussetzungen für die Investitionszuschüsse des Landes schaffen.“ 20 Projekte standen auf der Wunschliste des Stadtparlaments, nicht alles ist förderfähig oder es gibt keine Fördertöpfe dafür. Unter anderem sollen der Pfungstädter Wald aufgeforstet und umgestaltet sowie die Innenstadt zum Beispiel mit einer Fußgängerzone belebt werden. Das Radwegenetz soll ausgebaut, der Verkehrsraum barrierefrei werden. Eine weitere Idee ist, die überbaute Modau in der Innenstadt freizulegen. Der Neubau des Betriebshofs steht ebenfalls auf der Prioritätenliste.

Eigentlich erhält Pfungstadt ja 8,5 Millionen Euro vom Land. Allerdings dienen zwei Millionen als Deckungszuschuss für die Festwoche und müssen in die Umsetzung der fünf Kernmodule des Hessentags fließen. „Wir müssen nachweisen, dass wir die zwei Millionen für das Zelt für die Landesausstellung, den Festumzug mit Ehrentribüne, ein Festzelt für Großveranstaltungen, ausreichend Parkflächen sowie das Gelände für die Sonderschau ,Natur auf der Spur‘ ausgeben“, sagt Koch. Er hofft für seine Kommune deshalb auf gutes Wetter und hohe Erträge aus der Verpachtung von Ständen, dem Verkauf von Parktickets und Bechern – neben dem Sponsorengeld. 6,4 Millionen Euro sind avisiert.

Ende April wurde jedoch bekannt, dass die Gesamtkosten von kalkulierten 8,7 Millionen auf 10,6 Millionen Euro ansteigen. Koch, der auch Kämmerer ist, hatte den Eigenanteil der Stadt eigentlich auf 2,3 Millionen Euro geschätzt. Diese Summe habe die Stadt vorab durch Rückstellungen angespart, sagt der Bürgermeister. Wegen höherer Preise für Sicherheits-, Verkehrs- sowie Sanitätsdienste wurden jedoch 1,9 Millionen Euro an Zusatzkosten prognostiziert; dabei habe man schon prozentuale Steigerungen bei den Gehältern eingepreist. Der Stadt stehen nun mehr als vier Millionen Euro Mehrkosten ins Haus – obwohl Pfungstadt laut Bürgermeister von einem „Höher, schneller, weiter“ auch im Hinblick auf die nächsten Hessentage wegkommt. Die Kapazität der Hessentagsarena war von 15 000 auf 8000 Plätze verkleinert worden.

Fünf Wochen vor Beginn stand das Landesfest wegen des höheren Defizits auf der Kippe. Die Stadtverordneten stimmten der erforderlichen Nachfinanzierung schließlich in einer Sondersitzung mehrheitlich zu, weil die Regressforderungen von Ausstellern und Sponsoren wohl noch höher ausgefallen wären, und das Land versprach, bei dem Minus in die Bresche zu springen.

Vielleicht bewahrheitet sich ja die Aussage von Staatskanzlei-Chef Axel Wintermeyer, die dieser anlässlich des vorigen Hessentags in Bad Hersfeld tätigte: „Der Hessentag dauert nur zehn Tage, aber er wirkt zehn Jahre.“