Sicher im Wasser

Tag des Schwimmabzeichens

Hochtaunus - Schon vor der Corona-Pandemie hatten viele Kinder - auch nach dem vierten Schuljahr - noch kein Schwimmabzeichen erworben. In den vergangenen drei Jahren waren die Bäder teils über viele Monate geschlossen. In dieser Zeit fanden keine Schwimmkurse statt. Die Schwimmfähigkeit der Bevölkerung habe dadurch insgesamt deutlich abgenommen, so die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Die Anzahl der Nichtschwimmer unter Grundschülern hat sich zudem seit 2017 verdoppelt. Das belegt eine repräsentative Forsa-Umfrage aus dem Jahr 2022. Innerhalb von fünf Jahren ist die Zahl der Kinder zwischen sechs und zehn Jahren, die nicht schwimmen können, auf 20 Prozent gestiegen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) gab die Befragung zuletzt im Jahr 2017 in Auftrag. Um diesen Negativtrend entgegenzuwirken, findet am 21. Mai der bundesweite Schwimmabzeichentag statt - auch im Hochtaunus.

Am 21. Mai haben Besucher in Frei- und Hallenbädern die Möglichkeit, ihr Schwimmabzeichen abzulegen. Es ist keine Anmeldung oder Terminvereinbarung erforderlich - einfach am Infotisch anmelden und loslegen, so etwa am kommenden Sonntag in der Zeit von 10.30 bis 15.30 Uhr im Freibad Friedrichsdorf. „Dieser Tag bietet eine Gelegenheit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, auf unkomplizierte Weise herauszufinden, wie gut sie im Wasser unterwegs sind“, so die Initiatoren. Die Aktion würdigt auch den ehrenamtlichen Einsatz, der von den schwimmsporttreibenden Vereinen geleistet wird.

Landrat Ulrich Krebs (CDU) wird am 21.Mai, um 14 Uhr, im Friedrichsdorfer Freibad ein Präsent an die Kinder übergeben, die an diesem Tag ihr Schwimmabzeichen gemacht haben. „Die Bedeutung des sicheren Schwimmens ist unermesslich, und es ist wichtiger denn je, diese ins öffentliche Bewusstsein zu rücken“, so Krebs. judo