Serpil Temiz Unvar über Stalking durch Vater des Attentäters: „Wir brauchen neue Gesetze“

Von: Gregor Haschnik

Die Hanauerin Serpil Temiz Unvar, Mutter des ermordeten Ferhat, spricht im FR-Interview über den Psychoterror des Attentätervaters.

Hans-Gerd R. belästigt Serpil Temiz Unvar und ihre Familie weiterhin. Erst kürzlich hat der Vater des Attentäters von Hanau, der in ihrer Nähe wohnt, die Hinterbliebene in Briefen aufgefordert, Deutschland zu verlassen. Zudem warf er ihr vor, „das Maß eines friedvollen Zusammenlebens zwischen dem deutschen Volk und den Migranten enorm überschritten“ zu haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Volksverhetzung. Gegen R. liefen bereits Dutzende von Verfahren, etwa wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutzgesetz, die teils zu Geldstrafen führten. Im Interview ist zu spüren, dass die Lage schwierig ist – und Unvar kämpferisch bleibt.

Frau Unvar, wie geht es Ihnen?

Ich frage mich, was als Nächstes kommt. Manchmal fühle ich mich hilflos. Es gab schon so viele Vorfälle und Verfahren, doch er macht weiter. Und all das kommt noch zum Mord an meinem Sohn hinzu. Ich kann immer noch kaum glauben, dass Ferhat nicht mehr da ist, ich trauere jeden Tag um ihn.

Laut Strafgesetzbuch kann Nachstellung in besonders schweren Fällen mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden, etwa wenn die Gesundheit des Opfers oder seiner Angehörigen geschädigt wird.

Der Psychoterror belastet uns, zusätzlich zum unfassbaren Schmerz über den Verlust von Ferhat. R. versucht, ein Teil unseres Lebens zu werden und uns einzuschüchtern. Das darf nicht sein. Ich will ihn weder sehen noch etwas von ihm hören oder lesen müssen.

Wann haben Sie zuletzt einen Brief von R. bekommen?

Er schrieb mir zuletzt ziemlich regelmäßig, ungefähr alle zwei Wochen.

Zur Person Serpil Temiz Unvar hat die nach ihrem Sohn Ferhat benannte, antirassistische Bildungsinitiative gegründet und aufgebaut. Ferhat und acht weitere Hanauer:innen wurden während des rechtsextremen Terroranschlags am 19. Februar 2020 ermordet. Temiz Unvar lebt seit mehr als 25 Jahren in Hanau-Kesselstadt. Sie hat unter anderem als Journalistin gearbeitet. gha Michael Schick

An einer Stelle unterstellt er, Ihre „Gruppierungen“ seien „eine große Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit und für das Deutsche Volk“, an einer anderen fordert er eine horrende Entschädigung für angebliche Falschbehauptungen. Er sei ein Opfer, nicht der Vater eines Attentäters. Sein Sohn sei selbst von einer Art Geheimorganisation getötet worden.

Auf den ersten Blick wirkt zum Beispiel die Geldforderung lächerlich, auf den zweiten zeigt sie, wie er denkt: Sein Sohn hat meinen Sohn ermordet. Trotzdem betreibt er eine radikale Täter-Opfer-Umkehr. Er betrachtet uns als Menschen, die nicht hierher gehören, nicht die gleichen Rechte haben und schuldig sind. Die Haltung ist: Deutschland gehört „den Deutschen“. Die Briefe zeugen von einem großen Hass. Sie belegen, dass er ein Rassist ist, wie sein Sohn, den er prägte.

Das Polizeipräsidium macht derzeit aus „taktischen Gründen“ keine Angaben zu Schutzmaßnahmen. Lange Zeit stand ein Polizeiwagen ständig in der Nähe Ihres Hauses, um es zu bewachen. Ist das noch der Fall?

Nein. Das kann aber auch keine Lösung sein. Meiner Meinung nach brauchen wir neue Gesetze, weil die aktuellen uns – und andere Betroffene, für die wir uns ebenfalls einsetzen – offenbar nicht richtig schützen. Außerdem sollte meiner Meinung nach ein psychiatrisches Gutachten von R. erstellt werden. Sein Verhalten ist gefährlich, nicht normal.

Kurz vor dem dritten Jahrestag des Anschlags haben Sie gesagt, auf keinen Fall umziehen zu wollen.

Das gilt nach wie vor. Dieses Haus in Hanau-Kesselstadt bedeutet mir sehr viel. Ich habe dort mit Ferhat gelebt, ich kann es nicht verlassen. Und ich will es auch nicht. Der Vater des Attentäters darf nicht gewinnen und wird es nicht. Indem ich bleibe, will ich anderen Betroffenen auch ein Vorbild sein und ihnen Mut machen, sich nicht unterkriegen zu lassen, sondern standhaft zu bleiben.

Interview: Gregor Haschnik