Serpil Temiz Unvar mit Marburger Leuchtfeuer ausgezeichnet: „Größe und Mut“

Von: Gregor Haschnik

Serpil Temiz Unvar hat die nach ihrem Sohn Ferhat benannte Bildungsinitiative gegründet © Michael Schick

Am Donnerstag ist Serpil Temiz Unvar in Marburg für ihr vorbildliches Engagement gegen Rassismus geehrt worden. Die Kabarettistin und Schauspielerin Idil Baydar hielt eine emotionale Laudatio, die viel Applaus bekam.

Ihr „konsequentes und konstruktives Eintreten für Menschlichkeit, gegen Hass und Rassismus ist ein strahlendes Leuchtfeuer der Humanität in Zeiten von Verrohung und rechter Gewalt“, sagte Jurysprecher Egon Vaupel. Die Bildungsinitiative Ferhat Unvar wende sich „der großen und großartigen Aufgabe zu, in Deutschland eine bessere Zukunft für alle zu entwickeln“. Die Gründerin habe „menschliche Größe und Mut“ gezeigt.

Serpil Temiz Unvar ist am Donnerstag im historischen Saal des Rathauses mit dem Marburger Leuchtfeuer für soziale Bürgerrechte ausgezeichnet worden. Unvars Sohn Ferhat wurde während des rechtsextremen Terroranschlags von Hanau am 19. Februar 2020 ermordet. Wenig später baute seine Mutter die nach ihm benannte antirassistische Bildungsinitiative auf, die unter anderem an Schulen tätig ist. Der Preis wurde von Vaupel und Marburgs OB Thomas Spies (SPD) übergeben.

Höhepunkt war die von der Kabarettistin und Schauspielerin Idil Baydar gehaltene Laudatio. Es sei ihr eine Ehre, einen „unglaublich besonderen Menschen zu ehren“, sagte Baydar und, an Unvar gerichtet: „Dein Engagement und deine Hingabe verdienen es, gewürdigt zu werden. Dein Weg bis hierher war der schwerste von allen Wegen“, die das Leben geben könne. Baydar kritisierte, die tradierten Narrative von dem Bösen, der als Ausländer, Flüchtling oder Migrant komme, in der Shishabar sitzend Schaden bringe, säßen tief und hätten mit Vernunft, Statistik oder Wissenschaft gar nichts zu tun. „Wir leben in einer Gesellschaft, die sich so schwertut, sich mit dem Thema Rassismus auseinanderzusetzen.“ Immer wieder werde relativiert, etwa wenn von verirrten „Einzeltätern“ die Rede sei.

Es brauche eine spezifische Bildung, um all dem entgegenzuwirken, eine Herzensbildung, bei der Verstand und Emotion kooperierten. „Serpil Temiz Unvar, du bist eines der größten und wichtigsten Vorbilder unserer Zeit.“ Durch „deine Arbeit haben wir die Möglichkeit, zusammenzukommen und Solidarität, Güte, Liebe, Wissen und Weisheit in unserem Herzen zu bilden“. Temiz Unvar hätte sich „von dieser Gesellschaft abwenden können, aber das hast du nicht“. Sie baue Brücken.

Die undotierte Auszeichnung wird jedes Jahr verliehen, von der Stadt und der Humanistischen Union Marburg. Zu den früheren Preisträger:innen gehören Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, und die Ärztin Ruby Hartbrich für ihren Einsatz in der Seenotrettung von Flüchtenden.