Seligenstadt: Geklaute Heilige

Von: Andreas Hartmann

Das Kloster Seligenstadt hat eine lange Geschichte. © Rolf Oeser

Ein spektakulärer mittelalterlicher Raubzug wird zum Open-Air-Musical vor der Basilika Seligenstadt – die ist ganz eng mit dieser tolldreisten Geschichte verbunden

Das Mittelalter liefert zahllose tolldreiste Geschichten, die gar nicht unbedingt so finster und vorgestrig sind wie die Klischees von den finsteren Zeiten. Ein echtes Schelmenstück, das sich mehr oder weniger so vor 1200 Jahren in Seligenstadt ereignet haben soll, hat der Regisseur und Autor Claus Martin zusammen mit den Komponisten Thomas Gabriel und Sven Garrecht zu einem flotten Musical (die drei nennen es „Lustical“) gemacht. Am 2. September wird es mit etwa 200 Mitwirkenden direkt neben der in dieser Zeit erbauten Klosterkirche uraufgeführt.

Das Abenteuer, das den knackigen Stoff für das Open Air auf dem Hans-Memling-Platz liefert, ist eng mit der Seligenstädter Geschichte, des Benediktinerklosters und der ganzen Region verknüpft. Wenn man im Mittelalter ein Kloster gründete, gehörte zur Ausstattung neben viel Geld und Ländereien auch entsprechende Heiligenreliquien – doch woher nehmen, wenn nicht stehlen? Oder vielleicht doch am besten klauen?

Uraufführung in Seligenstadt Das Musical „Der Reliquienraub oder Wie Marcellinus und Petrus nach Seligenstadt kamen“ wird vor der Einhardsbasilika am 2., 3., 4. und 9. September jeweils um 20 Uhr aufgeführt. Karten zu 35 Euro (ermäßigt 20 Euro) gibt es unter www.lustical.de oder bei der Tourist Info Seligenstadt, Tel. 0 61 82/87 80 10.

Die im Jahr 827 in Rom gestohlenen Heiligen fanden dank List, Tücke und Bestechung tatsächlich ihren Weg von den römischen Katakomben bis ins kalte Deutschland, wo sie auch heute noch in „Seligenstadt“, das bis zum Erwerb der heiligen Märtyrer Marcellinus und Petrus noch „Mulinheim“ hieß. Der Erlös des „Lusticals“ ist übrigens für die Sanierung der ehrwürdigen Klosterkirche gedacht– die ist bis heute das Wahrzeichen der Stadt.

