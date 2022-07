Selbst dämmen

Von: Jutta Rippegather

Kampagne des Landes zeigt, wie sparen geht

In rund 80 Prozent aller Heizungskeller steckt beachtliches Energieeinsparpotenzial. Etwa an den Warmwasserrohren. Sie zu ummanteln ist quasi ein Kinderspiel. Und die Einstellung des Heizkessels auf die Außentemperatur ist auch kein Hexenwerk. „Do-it-yourself“ (DIY) heißt die neue Kampagne, mit der die Landesregierung Lust darauf machen will, mit kleinen handwerklichen Eingriffen im Idealfall Großes zu bewirken. „Das kann ein gedämmtes Heizungs- oder Wasserrohr sein, eine Dämmung hinter dem Heizkörper oder an der Luke der Dachbodentreppe“, sagte Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) am Dienstag in Wiesbaden.

Zur Präsentation der neuen Kampagne hatte er zwei Experten mitgebracht. Benjamin Krick vom Passivhaus-Institut in Darmstadt, das für die Kampagne rund 40 Vorschläge erarbeitet, sie wissenschaftlich begleitet und geprüft hat, damit der Heimwerker oder die Heimwerkerin größere Eingriffe in der Zukunft nicht verbaut.

Der andere ist Energieberater Carsten Herbert aus Darmstadt, der sich als „Energiesparkommissar“ bereits auf Youtube einen Namen gemacht hat. Seit einer Woche sind die ersten Videos im Netz, die Herbert im Auftrag des Wirtschaftsministeriums erstellt hat. Die Einspartipps hat er zusammen mit Krick und der Landesenergieagentur Hessen entwickelt. Sie stoßen auf großes Interesse. Davon zeugen die mehr als 25 000 Zugriffe.

„Offenbar haben viele nur darauf gewartet“, sagte Al-Wazir und erklärt die Idee, die hinter der Kampagne steht. Die Energieberaterinnen und Energieberater sind ausgebucht, die Auftragbücher der Handwerksbetriebe voll. Da fühlten sich viele hilflos der Energiekrise ausgeliefert. Was so nicht stimme.

Die Videos und einfachen Erläuterungen sollen zum Handeln ermutigen und befähigen, das Gefühl der Ohnmacht nehmen. „Das hat auch einen psychologischen Effekt“, sagt Herbert. Es mache Spaß, seine Fensterrahmen selbst zu dämmen oder die Rollladenkästen. Spare Geld, schone das Klima. Im Idealfall amortisierten sich die Materialkosten schon nach wenigen Wochen.

Die Kampagne hat erst begonnen. In den nächsten Wochen und Monaten sollen weitere Tipps und Videos hinzukommen. Singulär handele es sich lediglich um kleine Verbesserungen, räumt Al-Wazir ein. Doch in der Summe betrachtet sei das Potenzial beachtlich. „Wenn alle drei Millionen Haushalte in Hessen mitmachen und nur einen unserer Tipps umsetzen, dann hat das insgesamt eine riesiges Einsparpotenzial.“

www.hessen-spart-energie.de