„Seelische Abartigkeit“

Der Angeklagte Jan P. mit seinem Verteidiger Henner Maaß. © dpa

Bei dem Mörder von Ayleen sahen Experten früh ein Rückfallrisiko.

Als Richterin Regine Enders-Kunze nach einer zweistündigen Vernehmung die Verhandlung am Landgericht Gießen für eine 20-minütige Pause unterbricht, ist es ganz still im Zuschauerraum. Selbst erfahrene Prozessbeobachter müssen tief durchatmen, nachdem eine Kripobeamtin über das Leben von Jan P. berichtet hat – des 30-Jährigen aus dem Lahn-Dill-Kreis, der zugegeben hat, im Juli 2022 die 14-jährige Ayleen erwürgt zu haben. Es ist die Lebensgeschichte eines Menschen, der schon früh von psychiatrischen Sachverständigen als Gefahr für die Allgemeinheit angesehen wurde und der trotz Bedenken von Staatsanwaltschaft und forensischer Klinik auf freien Fuß kam.

Seit dem 13. Juni muss sich Jan P. vor der 5. Strafkammer des Landgerichts verantworten. Ihm werden unter anderem Mord und versuchte Vergewaltigung zulasten Ayleens aus Baden-Württemberg vorgeworfen. Am fünften Verhandlungstag ist die 48 Jahre alte Kripobeamtin vom Polizeipräsidium Mittelhessen geladen, die an der Vernehmung von Jan P. in Gießen beteiligt war und sich intensiv mit seiner Biografie auseinandergesetzt hat.

Jan P. wurde als siebtes von zehn Kindern in einer bildungsfernen Familie geboren. Die Mutter hatte wechselnde Partnerschaften, und der Vater hat die Familie verlassen, als Jan P. vier Jahre alt war. Das Jugendamt war früh eingeschaltet worden, weil Kita und „Wohnbau“ von „desolaten Zuständen“ berichtet hatten: Die Kinder seien sich selbst überlassen und ungepflegt gewesen. Früh sei aufgefallen, dass Jan P. eine Lernschwäche habe, deshalb sei er in eine Sonderschule gegangen. Dort habe er den Unterricht gestört, sich geprügelt – ein Außenseiter. Auch habe er mit acht Jahren Diebstähle begangen und später Mülltonnen und eine Lagerhalle angezündet.

Gesichert ist, dass der Bruder von Jan P. von einem Bekannten der Mutter sexuell missbraucht wurde. Ob das auch auf Jan P. zutrifft, wie dieser in seiner Einlassung am ersten Prozesstag mitgeteilt hatte, könne nicht geklärt werden, sagte die Beamtin. Die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt habe der Angeklagte verweigert, aber „dankend“ eine Reittherapie angenommen. Es gebe auch den Verdacht eines sexuellen Übergriffs durch Jan P. auf zwei Schwestern. Dazu lägen aber keine polizeilichen Erkenntnisse vor. Im Jahr 2005 holte das Jugendamt vier Kinder aus der Familie, kurze Zeit später auch Jan P., er wurde in einer Pflegefamilie untergebracht. Nur unter sehr enger Führung habe „das geklappt“, sagte die Polizistin. Aber sobald er „Freiheiten“ gehabt hätte, habe er sich „zügellos seinen Bedürfnissen hingegeben“.

Erstmals werden im Gerichtsaal die Hintergründe geschildert, warum Jan P. ab seinem 14. Lebensjahr zehn Jahre lang hauptsächlich in geschlossenen Einrichtungen verbracht hat. Er hatte im Mai 2005 versucht, eine Elfjährige zu vergewaltigen. Auf dem Weg zum Freibad hatte er das Mädchen beobachtet, verfolgt und angesprochen. Dann zog er ein Gummiband aus seiner Hose und würgte das Mädchen damit von hinten 15 Sekunden lang. Sein Ziel: Sie hinter die Turnhalle zu ziehen, um sie dort sexuell zu missbrauchen. Weil das Gummi gerissen sei und das Mädchen sich gewehrt habe, habe Jan P. versucht, ein Handtuch um ihren Hals zu legen. Erst als ein Passant einschritt, ließ Jan P. vom Mädchen ab – und fuhr anschließend ins Freibad zum Schwimmen.

Im Prozess im Jahr 2007 wurde dem geständigen Jan P. die volle Schuldfähigkeit attestiert, aber eine „seelische Abartigkeit“ nicht ausgeschlossen. Daher kam er in eine geschlossene Einrichtung ohne zeitliche Begrenzung; jedoch wurde er jedes Jahr begutachtet. Immer wieder waren sich die Sachverständigen sicher, dass bei Jan P. ein „hohes Rückfallrisiko“ bestehe. Auch hier sei Jan P. negativ aufgefallen: „Großspurig, beratungsresistent, er hat nicht mitgearbeitet“, sagte die Beamtin. Er habe aber auch „manchmal“ nett sein können, wenn er für andere gekocht habe.

Das Problem von Jan P sei, sich an Regeln und Normen zu halten. „Er hat in fremden Patientenzimmern onaniert, Mitpatientinnen beim Duschen beobachtet, Unterwäsche geklaut.“ Auch habe er weibliche Patientinnen ungefragt umarmt, an den Po gefasst oder gefragt, ob er an die Brüste fassen dürfe. Ab 2011 musste Jan P. Salvacyl nehmen – ein Medikament, das den Sexualtrieb hemmen soll.

Sein gesetzlicher Betreuer und damaliger Anwalt habe schließlich ein externes Gutachten erwirkt, weil es sich bei der Tat von 2005 um eine versuchte Vergewaltigung gehandelt hatte. Er habe argumentiert, Jan P. sei zu lange weggesperrt und verdiene eine neue Chance. Trotz „nicht idealer Sozialprognose“ und gegen den Widerstand von Klinik und Staatsanwaltschaft sei Jan P. Ende Januar 2017 in ein betreutes Wohnprojekt entlassen, unter Führungsaufsicht gestellt und polizeilich beobachtet worden, berichtete die Polizistin.

Nach dem Auslaufen der Führungsaufsicht häuften sich die Anzeigen wegen sexueller Belästigung, insgesamt gab es neun. Jan P. umarmte oder begrapschte Frauen. Innerhalb von fünf Tagen schrieb er auf 21 Dating-Apps und in Messengerdiensten wie Snapchat oder Tellonym 98 Frauen an, um Nacktbilder oder Videos von Selbstbefriedigung einzufordern oder zu verschicken.

Ende April 2022 schrieb Jan P. schließlich Ayleen an – und tötete sie drei Monate später.