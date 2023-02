Sechs Taxen aufgebrochen

Täter flüchten ohne Beute

oberursel - Unbekannte Täter haben zwischen Freitagabend und Samstagmorgen sechs Taxen in Oberursel-Nord aufgebrochen. Die Täter schlugen zwischen 20.45 Uhr und 8.30 Uhr die Fensterscheiben der in der Dornbachstraße, Usastraße und in der Straße Im Rosengärtchen abgestellten Fahrzeuge ein. Die Täter durchsuchten die Taxen, flüchteten jedoch ohne Beute in unbekannte Richtung, wie es im Polizeibericht heißt.

An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise auf die Täter nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter 0 61 72/1 20-0 entgegen. judo