Schwierige Wiedergeburt einer Villa

Teilen

Die 1915 erbaute Villa Renaissance am Hohlebrunnen hat eine wechselvolle Geschichte. Ihre Sanierung zieht sich nun schon über einige Jahre. Außen erstrahlt sie bereits in neuem Glanz. hillebrecht © ahi

Aufwendige und teure Sanierung wird mit Fassadenpreis belohnt

BAD HOMBURG - Sie strahlt wie in einem Maklerprospekt, die Fassade des Gründerzeithauses. Seit fünf Jahren ist Martim Corucho dabei, die gut 100 Jahre alte Villa unter Denkmalauflagen zu sanieren. Von außen ist sie fertig. Dafür hat der Homburger Architekt jetzt die Auszeichnung des Kur- und Verkehrsvereins (KVV) zur schönsten Fassade bekommen.

„Es ist ein so schönes Gebäude“, sagt Corucho, „und der Standort perfekt.“ Täglich fahre er hier vorbei, und er habe den „Schandfleck“ beseitigen wollen. Corucho ist ein Beispiel für einen Bauherrn, dem es nicht um Gewinnmaximierung geht. Schon allein den Inhaber herauszufinden hatte einige Mühen bedeutet. 2017 dann das Warten auf die Baugenehmigung und die Abstimmungen mit den Denkmalbehörden: Nicht nur liegt das Haus an der frequentierten Zufahrt in den Kurbezirk; die einstige „Villa Renaissance“ hat auch eine wechselvolle Geschichte.

„Die Sanierung war extrem aufwendig und teuer“, berichtet Corucho, als der KVV-Vorstand ihm nun Urkunde und Plakette „für die vorbildliche Renovierung“ übergibt. Das Haus sei eine „Geldvernichtungsmaschine“. Das Mauerwerk war feucht, das Dach morsch. „Alles war kaputt.“ Corucho ließ s entkernen, ein neues Dach bauen, das aussieht wie das alte, die Fassade aufarbeiten und die Balkone erneuern. Nur wenige farbliche Veränderungen hat der Architekt, dessen Firma „BauWerte“ schon viele Gebäude rund um Frankfurt verschönert hat, verändert: Die Sandstein-Säulen sind nun gelb statt rot, die Balkone - zuletzt schmutzig-weiß - heben sich jetzt schwarz von der hellen Fassade ab. Hinten wurde die verrostete Glasveranda erneuert. Eine Treppe führt in den Garten, der samt großem Nussbaum erhalten wurde. Auch seitlich am Gebäude will es Corucho trotz genehmigter Stellplätze grün gestalten. Bis zu acht Autos sollen in der neu angelegten Tiefgarage sowie im Hof Platz finden.

WECHSELVOLLE GESCHICHTE Von den 1920er Jahren an betrieb Margarethe Groß in der „Villa Renaissance“ eine Kurpension. Der Name könnte auf die Architektur anspielen oder aber darauf, wie sich die Gäste hier fühlten: Serviert wurde „Diätkost nach ärztlicher Anordnung“, auch „Homburger Diät“ genannt. Die Straße hieß zunächst „Am Rondell“, später „Gorch-Fock-Straße. Im Jahr 1942 wurde das Ehepaar Groß von den Nazis deportiert. In dem Gebäude waren in Bad Homburg verbliebene jüdischen Familien bis zu ihrer Deportation zwangsweise untergebracht. Seit 1939 wurden Juden in sogenannte Judenhäuser eingewiesen. Die Villa war für mindestens sieben Homburger der letzte Wohnort, bevor sie über Frankfurt in Vernichtungslager transportiert wurden. ahi

Käufer soll bei Innenausbau mitreden

Innen ist das Gebäude noch im Rohzustand. Kassettentüren, Jugendstil-Glaseinsätze an den Türen und ein schnörkeliges Treppengeländer, alles unter Denkmalschutz, sind erhalten geblieben; mit dem Ausbau will Corucho aber warten, bis er einen Käufer für das Haus gefunden hat, damit dieser bei der Gestaltung mitreden kann. Innerhalb von fünf Monaten werde er die Sanierung dann fertig haben.

Ursprünglich wollte der Architekt mit seiner Firma hier einziehen, sucht jetzt aber doch einen Käufer. Mehr als fünf Millionen Euro werden für die Villa aufgerufen; noch mehr habe er investiert. Mit Interessierten führe er auch schon Gespräche. Eine Firma könne hier einziehen, meint Corucho; die beiden Geschosse oben seien fürs Wohnen geeignet. Durch die doppelt verglasten Fenster sieht man die Autos lautlos vorbeifahren.

Bürgermeister Dr. Oliver Jedynak (CDU) findet, das Haus sei „echt klasse geworden“. Auch wenn es die traurigen Kapitel in der Historie gebe, so „schreibt es aber nun die Bad Homburger Stadtgeschichte voran“.

2014 verlieh der KVV dem damaligen Eigentümer den „Stein des Anstoßes“ - damit rügte der KVV bisher alljährlich Hauseigentümer, die ihre Immobilien verkommen lassen. Das will der Stadtverschönerungsverein künftig dann machen, wenn ihm ein Schandfleck auffällt.