Schuss in Hanau: Gefährder falsch eingeschätzt

Von: Gregor Haschnik

In diesem Stadtteil von Hanau wurde ein Mann im Juni angeschossen. © ROLF OESER

Informationen aus der Sondersitzung des Innenausschusses zum Schuss auf einen 24-Jährigen in Hanau werfen weitere Fragen auf. So sollen Behörden die Aktivitäten des mutmaßlichen Täters im Netz, wo er mit rechten Äußerungen auffiel, vorher nicht bekannt gewesen sein. Innenminister Beuth weist Kritik zurück.

Die Polizei hat bei dem 59-Jährigen, der im Juni einen 24 Jahre alten Hanauer mit türkischen und kolumbianischen Wurzeln anschoss, 2020 keine Gefährderansprache gehalten und den Fall zu den Akten gelegt, obwohl Hinweise auf eine Gefährlichkeit vorlagen. So lief bereits ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, weil der Beschuldigte, der nie über die entsprechende Erlaubnis verfügte, 2019 eine Waffe vorgezeigt haben soll. Bei einer Durchsuchung fand die Polizei zwar keine Pistole, aber eine Kutte der Hells Angels, die auf eine Mitgliedschaft in dem Rockerclub hindeutete.

Diese und weitere Informationen gab Innenminister Peter Beuth (CDU) am Freitag in einer Sondersitzung des Innenausschusses, nach dringlichen Berichtsanträgen der Linken und der SPD. Sie bezogen sich auf die FR-Recherche zu den Hindergründen des Schusses, der den 24-Jährigen schwer verletzt hatte. Bei ihm handelt es sich um den früheren Betreiber des Kiosks am zweiten Tatort des rassistischen Anschlags am 19. Februar 2020. Die FR hatte aufgedeckt, dass ein Hinweisgeber kurz nach den Attentaten die örtliche Polizei und das BKA vor dem 59-Jährigen warnte: Er habe wenige Tage vor dem Anschlag in der Midnight Bar, dem ersten Tatort, islamfeindliche Dinge gesagt und ihn später in seiner Wohnung festgehalten und bedroht.

Beuth bestätigte, dass der Informant sich mit einer Warnung an die Polizei gewandt hatte, sah aber Widersprüche im Aussageverhalten. Zudem seien keine rassistischen Äußerungen bekannt gewesen. Nach FR-Recherchen hat der Hinweisgeber zumindest beim BKA – das den Fall danach an die Landespolizei weiterleitete, weil es keine Verbindung zum Terroranschlag sah – entsprechende Angaben gemacht. In Vermerken heißt es, der 59-Jährige besuche die Bar ab und zu, äußere sich stets sehr islamfeindlich und verhalte sich auffällig. Der Informant sagte demnach auch, er habe Todesangst gehabt und von dem 59-Jährigen eine Axt und eine Machete gezeigt bekommen.

Laut Beuth waren die Onlineaktivitäten des Mannes – er postete rechte, teils radikale Aussagen – nicht bekannt. Dass er im Netz mit Waffen posierte, hätten die Behörden nach der Schussabgabe erfahren, genauso wie von seiner militärischen Vergangenheit. Zum Tatablauf am 20. Juni nannte Beuth weitere Details. Den Angaben zufolge stellte das Opfer den Verdächtigen zur Rede, weil dieser seine Verlobte und seine Cousine „anzüglich“ ansprach. Im Aufzug habe der alkoholisierte 59-Jährige kurz danach eine Waffe aus einer Tasche geholt, entsichert und geschossen. Der 24-Jährige, den die acht Minuten nach dem Notruf eingetroffene Polizei erstversorgt habe, musste notoperiert werden. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Kritik an der Polizeiarbeit wies Beuth zurück. Der Mann sei 2020 „umfassend überprüft“ worden. Es habe keine Erkenntnisse gegeben, die ein Ermittlungsverfahren gerechtfertigt hätten, und auch keine staatsschutzrelevanten Informationen.

Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Waffengesetz. Ein rassistisches Motiv gebe es nach derzeitigem Stand nicht, sondern eine „persönliche Konfliktlage“. Daher habe Beuth den Innenausschuss auch nicht früher in Kenntnis gesetzt. Woher der 59-Jährige die Waffe hatte, sei noch unklar. Bei ihm sei neben der Pistole noch eine modifizierte Schreckschusswaffe gefunden worden.

Die Linke kritisierte Beuth nach der Sitzung scharf: Er bleibe seiner „Tradition im Umgang mit rassistischer Gewalt oder Missständen bei der Polizei“ treu, er höre, sehe, wisse nichts. Der Verdacht erhärte sich, dass Hinweise auf rassistische Äußerungen und Gewaltbereitschaft nicht ernstgenommen worden seien. Die Vorgänge zeigten, wie Aussagen von Betroffenen relativiert und umgedeutet würden. Darüber hinaus bemängelte die Linke, die Polizei habe anscheinend nichts von den rechten Äußerungen und der Vergangenheit des Beschuldigten gewusst, obwohl sie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelte und über seine Verbindungen zur organisierten Kriminalität im Bild gewesen sei.