Schulbus kollidiert mit Zug

Ein Verletzter bei Unfall

Hochtaunus - Ein Zug der Taunusbahn ist am Mittwochnachmittag in Neu-Anspach mit einem Schulbus zusammengestoßen. Wie Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Neu-Anspach berichteten, ereignete sich der Zwischenfall gegen 13.30 Uhr beim Überqueren des Bahnübergangs Hausen-Arnsbach. Ein Autofahrer hatte nach Angaben eines Polizeisprechers direkt nach dem Bahnübergang angehalten und wollte dort wenden. Dieses Manöver führte nach ersten Erkenntnissen dazu, dass der Schulbus nun nicht mehr weiterfahren konnte und mitten auf den Schienen zum Stehen kam. „Als sich die Schranken wegen eines nahenden Zuges senkten, wurde der Bus eingeklemmt“, berichtet Neu-Anspachs Stadtbrandinspektor Markus Buhlmann. „Der aus Usingen in der Kurve heranrollende Zug konnte nicht rechtzeitig bremsen.“ Der Busfahrer habe aber geistesgegenwärtig reagiert und die Schüler in Sicherheit gebracht, so die Polizei. Außerdem konnte er den Schulbus noch ein paar Meter nach vorne fahren, so dass der Zug nur das Heck erwischte. Der Zug riss den Bus mit und drückte ihn in das Lichtsignal des Bahnübergangs.

Der Fahrer, der sich noch im Bus befand, wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. „Glücklicherweise war der Zug noch mit geringer Geschwindigkeit unterwegs“, so die Polizei. Der Gesamtschaden betrage 600 000 Euro. Die Bergungsarbeiten auf der Strecke zogen sich bis in die Abendstunden. Die Polizei sucht nun den Autofahrer, der mit seinem Wendemanöver mutmaßlich den Unfall verursacht hat, und bittet um Hinweise unter Telefon 0 60 81 / 9 20 80. judo/map