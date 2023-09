Schon über 4000 Fahrkarten ausgestellt

Wetterau - Zum Beginn des Schuljahres 2023/24 geht das neue „Oberstufen- und Berufsschulticket“ („OBst“) an den Start. Wetterauer Schülerinnen und Schüler der Berufsschulen und gymnasialen Oberstufen können damit kostenfrei den ÖPNV in ganz Hessen nutzen. Die Nachfrage ist groß: Seit dem Beginn des Projekts wurden über 4000 Tickets ausgestellt und der Wetteraukreis rechnet mit weiteren Anträgen.

Bei „OBst“ handelt es sich um ein hessenweit einzigartiges, dreijähriges Pilotprojekt ab dem Schuljahr 2023/2024, das die Chancengleichheit im Bildungssystem fördern soll. Denn ein kostenfreies Jahresticket für den ÖPNV, das sogenannte Schülerticket-Hessen, erhielten bisher nur Schülerinnen und Schüler der ersten bis zehnten Klasse, deren Wohnort mehr als zwei Kilometer von der Schule entfernt lag.

Das neue Fahrkartenangebot als freiwillige Leistung des Wetteraukreises ermöglicht nun auch den Wetterauer Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe und Berufsschule kostenfreien Zugang zum ÖPNV. Bisher mussten sie das Jahresticket für 365 Euro kaufen. Diesen Preis zahlt der Kreis nun pro Ticket an den RMV.

„So fördern wir die Chancengleichheit im Bildungssystem über die zehnte Jahrgangsstufe hinaus und stärken gleichzeitig die nachhaltige und klimafreundliche Mobilität in Hessen“, erklärt Landrat Jan Weckler (CDU). Indem man den Wetterauer Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gebe, Bus und Bahn kostenfrei und auch in ihrer Freizeit zu nutzen, reduziere man den Individualverkehr.

Antragsberechtigt für das „OBst“ sind alle Schülerinnen und Schüler, die im Wetteraukreis wohnen und entweder in die gymnasiale Oberstufe oder in eine berufliche Schule gehen. Auch wenn sie Schulen in freier Trägerschaft oder außerhalb des Wetteraukreises besuchen. Das Ticket muss jährlich neu beantragt werden. Gemeinsam mit der Verkehrsgesellschaft Oberhessen (VGO) hat der Wetteraukreis ein Antragsverfahren entwickelt und eine Website erstellt, über die Schülerinnen und Schüler ihr Ticket beantragen konnten.

In einer aktuellen Umfrage gaben nur 21 Prozent der befragten Wetterauer Schülerinnen und Schüler an, öffentliche Verkehrsmittel selten bis nie zu nutzen. 85 Prozent aller Befragten gaben an, mit dem „OBst“ nun den ÖPNV häufiger nutzen zu wollen. red