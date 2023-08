Schönheitskur für das Wahrzeichen

Fernmeldeturm auf dem Großen Feldberg wird saniert / Gerüst an der Spitze

HOCHTAUNUS - Er ist gewiss keine Schönheit. Doch ist der bullige Fernmeldeturm auf dem Feldberg-Plateau eines der Wahrzeichen, das von Millionen Touristen mit dem Taunus in Verbindung gebracht wird. Für die Menschen im Hochtaunuskreis ist der immerhin 69 Meter hohe Klotz eine Ortsmarke, die von - fast - überall her im Landkreis zu sehen ist.

Wer sich derzeit auf dem Plateau tummelt, dem fallen rotweiß-rote Absperrbarken am Fuße des Turms auf. Wer seinen aufmerksamen Blick an der Turmfassade gen Himmel gleiten lässt, sieht Schutzzäune am Dach sowie an Teilen der Gebäudehülle. Zudem können Besucher auf dem Feldberg immer wieder einen Blick in den ansonsten von dem großen Eisentor versperrten Innenhof erhaschen, wo viele Kleinlaster und vor allem Schutt-Container stehen.

„Die letzte Inspektion hat ergeben, dass die Zeit für eine Sanierung des Dachs und der Gebäudehülle unterhalb der Holzkonstruktion gekommen ist, um das gesamte Gebäude nachhaltig widerstandsfähig gegen die Witterung auf dem Feldberggipfel zu machen“, erklärt Franziska Wittenberg, Pressesprecherin der Deutschen Funkturm als Eigentümerin des Feldbergturms. „Daher haben wir für anstehende Sanierungsarbeiten ein Gerüst an der Spitze des Turms auf rund 70 Metern Höhe angebracht und im mittleren Bereich ein Schutznetz“, sagt sie.

Der Fernmeldeturm auf dem großen Feldberg sei vor über 80 Jahren gebaut und trotze seither Wind und Wetter. Damit er dies auch in den kommenden Jahrzehnten noch tut, investiere das Unternehmen regelmäßig in den Bauunterhalt. Dazu führe man alle drei Jahre eine gründliche Untersuchung der Bausubstanz des Turms durch. „Die Kosten werden von uns getragen“, sagt Wittenberg. Ende September sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Der Fernmeldeturm solle auch in Zukunft wichtiger Bestandteil der Infrastruktur für die Funkversorgung des Hochtaunuskreises sowie des Rhein-Main-Gebietes bleiben. Neben Mobilfunk und Richtfunk beherbergt der Turm Antennen und Sendetechnik für Behörden, die Flugsicherung und den Finanzsektor.

„Wir planen nicht, den Turm zu verkaufen. Das umliegende Gebäudeensemble hat keine funktechnische Nutzung und steht aktuell leer“, sagt Pressesprecherin Wittenberg. „Wir sind weiterhin offen für Ideen und Konzepte, diese besonderen Räumlichkeiten öffentlich zugänglich zu machen.“