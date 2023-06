Schöner warten

Teilen

Wer vorm Relocation-Center im Landratsamt auf seinen Gesprächstermin wartet, sitzt jetzt auf Sofas. Die Kreis-Mitarbeiterinnen finden den Raum jedenfalls sehr gemütlich. hillebrecht © ahi

Kreis verstärkt Ausländerbehörde, um Fachkräftemangel zu begegnen

HOCHTAUNUS - Viele von ihnen sind bereits da, die ausländischen Fachkräfte, die die Wirtschaft so dringend benötigt. Manche haben sogar schon einen Job. Nur dauert es oft lang, bis die IT-Spezialistinnen, Pfleger oder Busfahrer die nötigen Papiere haben, um in Deutschland arbeiten zu dürfen. Nadelöhr ist die Ausländerbehörde des jeweiligen Wohnorts: Für Menschen, die rund um den Feldberg leben, sitzt die im Landratsamt - außer für Bad Homburger: Für sie ist die Ausländerbehörde der Stadt zuständig.

Im Landratsamt wurde der Bereich jetzt verstärkt. Zuletzt hatte es viel Kritik an der Behörde gegeben: Es dauere mitunter drei Wochen, bis Nicht-EU-Bürger eine Arbeitsgenehmigung bekommen, das Amt sei nicht erreichbar; auf einen Termin müsse man bis zu acht Wochen warten. Wenn man Pech hat, ist da Wohnung oder Job schon weg.

Jetzt wurde im Haus 3 des Landratsamtes, 2. Stock, ein „Relocation Center“ eröffnet (siehe auch Box). Dort kümmern sich vier Mitarbeiterinnen eigens um Fragen und Belange der Kunden aus Industrie und Wirtschaft. Zwei Stellen wurden neu besetzt. Vorher war der Bereich der allgemeinen Ausländerbehörde angeschlossen, die sich auch um Flüchtlinge kümmert. „Wir wollen sicherstellen, dass die Anliegen zügig bearbeitet werden“, sagt Landrat Ulrich Krebs (CDU), der in der Maßnahme einen „Beitrag zur Stärkung der heimischen Wirtschaft“ sieht.

Die Eröffnung des erweiterten Amtsbereichs und dessen neuen Wartebereichs mit Sofas fällt mit dem am Freitag vom Bundestag beschlossenen Fachkräfteeinwanderungsgesetz zusammen. Es soll Hürden für die Einwanderung anerkannter Fachkräfte mit Arbeitsvertrag künftig abbauen. „Mit dem Gesetz hat uns der Bund die Chance zu einem beschleunigten Verfahren gegeben“, sagt Sozialdezernentin Katrin Hechler (SPD) - und die wolle man nutzen. Schließlich sei man in einem Wettbewerb mit den Nachbarregionen, was Fachkräfte angeht.

KONTAKT- UND INFORMATIONSSTELLE Ein „Relocation Center“ bündelt alle Fragen rund um den neuen (Wohn- und Wirkungs-) Ort - so die wörtliche Übersetzung des Begriffs. Große Firmen haben eigene solche Abteilungen, die ihre Fachkräfte aus dem Ausland dabei unterstützen, sich hier beruflich und privat einzuleben. Dabei geht es auch um Fragen nach Wohnung, Kinderbetreuung und Sprachkurse. Meist werden sie vom Arbeitgeber bezahlt. Kleinere Firmen greifen auf Relocation-Agenturen zurück. Im Landratsamt wird auch in weiteren Fragen der Einwanderung weitergeholfen. Der Kreis ist dabei auf Partner wie die Agentur für Arbeit oder Relocation-Ansprechpartner von Unternehmen angewiesen. ahi

Informatiker aus Indien, Pflegekräfte vom Balkan

Derzeit hat das „Relocation Center“ 1030 „aktive Fälle“ in Bearbeitung, „und es werden mehr“, sagt Hafida Soraya Yilmaz, Mitarbeiterin im Center. Dabei dürfte das neue Gesetz helfen. Gerade den dringend benötigten Fachkräften im Pflegebereich will Hechler es leichter machen. Diese künftigen Krankenpfleger und Altenbetreuerinnen kämen derzeit vor allem aus der Türkei, Nordafrika, Südamerika und den Balkanländern.

Die meisten Fachkräfte kommen derzeit aus Südkorea, gefolgt von Indien und den USA. Dabei handele es sich oft um Führungskräfte internationaler Konzerne, die im Rhein-Main-Gebiet ihre Deutschland- oder Europa-Zentrale haben. Viele von ihnen ziehen nach wenigen Jahren in ein anderes Land um. Die Inderinnen und Inder wurden oft als IT-Experten angeworben.

Ob Corona oder Ukraine-Krieg - die Ausländerbehörde sei eigentlich im permanenten Krisenmodus, sagt Johanna von Arnim, Leiterin der Ausländerbehörde. Diese nehme man oft nur als Amt wahr, das sich um Geflüchtete kümmert; tatsächlich sei dies aber nur ein geringer Anteil der Klienten. Weit mehr Personen kämen über Arbeit oder Familie. Nun werde sich der Hochtaunuskreis im bundesdeutschen Arbeitsmarkt besser positionieren, hofft von Arnim. Das „Relocation Center“ ist per Mail zu erreichen unter relocation@hochtaunuskreis.de.