Schnelles Internet braucht Geduld

Manche surfen schon mit Glasfaser, andere warten noch auf ihren Anschluss

bad homburg - Dornholzhausen sollte beim Glasfaserausbau in Bad Homburg die Vorhut bilden. Vor einem Jahr startete die Firma GVG Glasfaser die Arbeiten, bei der eine Straße nach der anderen aufgegraben wurde, um die Anschlüsse zu verlegen. Manche Kunden sind zufrieden und surfen bereits „in Lichtgeschwindigkeit“, andere hatten nun im Ortsbeirat Fragen an die GVG.

Dass bei einigen der Anschluss läuft, habe zur besseren Stimmung beigetragen, resümierte Ortsvorsteherin Simone Loewen (CDU). Es kam aber auch zur Sprache, dass einige der Baustellen weiterhin nervig seien. Im Winter fiel im Ortsbeirat schon mal der Satz, dass sich an manchen Löchern im Boden wochenlang nichts tue. „Jetzt wurde aber klar, dass die Stadt alle Baustellen so weit im Blick hat“, so Loewen. „Bürger müssen nichts mehr explizit melden, es sei denn, an bestimmten Baustellen tut sich seit mehr als vier Wochen gar nichts.“

Bis Jahresende soll der Glasfaserausbau im Stadtteil abgeschlossen, sollen alle Anschlüsse gelegt und alle Baustellen geschlossen sein - das wurde am Montag als Ziel genannt. Ursprünglich sollte dies bereits Ende Mai der Fall sein.

Zwischenzeitlich hat sich die GVG von ihrem Subunternehmer getrennt - offenbar wurden beim Einbau zu oft Leitungen beschädigt. Inzwischen laufe der Ausbau in Dornholzhausen „recht stabil“. Zu Beginn der Kampagne hatten 1300 Haushalte im Stadtteil in 624 Gebäuden ein Glasfaser-Produkt erworben. Inzwischen sind es 2500 Anschlüsse. 80 Prozent der Kabel seien verlegt. Wer einen Vertrag mit der GVG auf Papier abgeschlossen, jedoch vom Unternehmen noch nichts gehört hat, soll sich bei der GVG melden.

Die Bürger hätten endlich mal konkrete Ansprechpartner gehabt, sagt Loewen; die Stimmung am Montag fand sie konstruktiv. Viele Bürger seien froh gewesen, dem ausführenden Unternehmen Fragen zur eigenen Straße stellen zu können. Zuweilen wurde auch die Kommunikation über das Servicetelefon bemängelt - es habe lange gedauert, bis ein Rückruf erfolgte oder E-Mails beantwortet wurden.

Im Stadtkern wurde die Vermarktungsphase jetzt bis zum 30. September verlängert. Offenbar ist die 40-Prozent-Marke, ab der sich der Ausbau für die GVG lohnt, noch nicht erreicht. Viele Bürger wünschten einen Beratungstermin, schreibt die GVG. Dienstags von 14 bis 16 Uhr sind die Glasfaserexperten im Lokal „Zum alten Schlachthof“, Urseler Straße 22, anzutreffen. ahi