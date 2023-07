„Schleichende“ Erhöhung der Parkgebühren

Noch in den Ferien wird’s teurer / Automaten müssen umprogrammiert werden

BAD HOMBURG - Die meisten im März beschlossenen Gebührenerhöhungen sind bereits vollzogen. Lediglich für die Verdopplung der Preise fürs Straßenparken in der Innenstadt gab es bislang noch keinen Zeitplan.

„Die Bekanntmachung wird bald veröffentlicht“, erklärt dazu Marc Kolbe, Sprecher der Stadtverwaltung, auf Nachfrage. Formal gilt die neue Gebührensatzung dann auch. In der Praxis gibt es für die Autofahrer aber noch eine Schonfrist. „Wir sind da auch auf unsere Partner angewiesen“, erklärt Kolbe. So müssten die Automaten umprogrammiert, die Beschriftungen geändert werden. Und weil nicht nur die Höhe der Gebühren steigt - in der Innenstadt (Parkzone West / Ost / Thomasbrücke) von 1,50 auf 3 Euro pro Stunde -, sondern auch die maximale Parkdauer (drei statt bisher vier Stunden) und die gebührenpflichtige Zeit (montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr), muss der Betriebshof auch noch die entsprechenden Verkehrsschilder neu bekleben.

Am Bahnhof rund um die Uhr zahlen

Das funktioniert nicht an einem Tag. „Es wird also eine schleichende Einführung der neuen Gebühren geben“, fasst Kolbe zusammen und geht davon aus, dass die Umsetzung bis Mitte/Ende August dieses Jahres abgeschlossen sein wird. Änderungen gibt es auch in anderen Bereichen mit Parkraumbewirtschaftung. Die Kurzzeitparkplätze am Bahnhof werden rund um die Uhr kostenpflichtig. 30 Minuten kosten dort 2 Euro. Auch das Parken auf dem Festplatz am Heuchelbach wird künftig von Montag bis Samstag etwas kosten - 2 Euro pro Tag oder 15 Euro pro Monat. In der Parkzone Süd bleibt es bei den bisherigen Regelungen. Elektrofahrzeuge, die bislang je nach Parkzone eine gewisse Zeit lang kostenlos stehen durften, verlieren dieses Privileg und müssen dann ebenfalls für das Ticket zahlen. Egal, ob Elektro- oder konventioneller Antrieb: Wer in den kommenden Wochen in den Parkzonen als Nicht-Anwohner parkt, sollte lieber zweimal schauen, was auf den Schildern und Parkautomaten steht. Bereits im April hatte die Kur- und Kongreß-GmbH die Preise in ihren Parkhäusern angehoben, so dass das Parken dort teurer war als auf der Straße. Die Kur GmbH hatte die Preise angehoben, um damit ihrerseits auf die Kostensteigerungen in den vergangenen Jahren zu reagieren. Gleichzeitig hatte sich das Stadtparlament dafür ausgesprochen, dass das Parken auf der Straße teurer sein solle als in den Parkhäusern, um die Autos von der Straße in die Parkhäuser zu bekommen.

Größere Auswirkungen oder Verlagerungen des ruhenden Verkehrs habe man seit der Gebührenerhöhung der Kur nicht beobachtet, erklärt Kolbe. hko