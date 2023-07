Sanierung hat begonnen

Das Taunus-Informationszentrum steht kurz vor dem Verkauf. Der Hochtaunuskreis investiert als zukünftiger Eigentümer neben dem Kaufpreis zusätzlich in Sanierung und Umbau. pieren © map

Ankauf des Taunus-Informationszentrums durch Kreis verschiebt sich auf Herbst

HOCHTAUNUS - Auch in der ersten Ferienwoche pilgern Naherholungssuchende - egal ob mit dem Rad oder zu Fuß - von der Hohemark aus in den Taunus. Auch Tagestouristen oder Urlauber, die mit dem Auto angereist sind, dürften zuletzt die Großbaustelle am Taunus-Informationszentrum (TIZ) bemerkt haben. Das TIZ ist derzeit eingerüstet, der Betrieb aber läuft unverändert weiter.

Zum 1. Juli sollte der Verkauf des Gesamtkomplexes eigentlich über die Bühne gehen. „Aufgrund der späteren Haushaltsgenehmigung verschiebt sich der Kauf wohl in den Herbst“, teilt dazu Kreis-Pressesprecher Alexander Wächtershäuser auf Anfrage mit. „Dadurch verringert sich auch der Buchwert des Gebäudes, so dass der Preis am Ende minimal niedriger als geplant sein wird.“

Im Jahre 2011 zum Hessentag war das Taunus-Informationszentrum an der Hohemark eröffnet worden. Die darin beheimatete Geschäftsstelle des Taunus Touristik Service (TTS) ist der Anlaufpunkt für Touristen; und das gesamte TIZ ist wegen der direkten Nachbarschaft zur U-Bahn-Endstation der Linie U3 und dem dortigen Großparkplatz Ausgangspunkt für Tagestouren in die Feldbergregion.

Zudem sind am Fuße des Feldbergs im TIZ auch die Geschäftsstelle des Naturpark Hochtaunus wie auch das Ausflugsrestaurant Waldtraut integriert. Im Herbst des vergangenen Jahres hatte der Kreistag beschlossen, dass der Hochtaunuskreis die gesamte Immobilie dem Zweckverband Naturpark Taunus als derzeitigem Eigentümer abkaufen solle.

Der Hochtaunuskreis hat als künftiger Eigentümer bereits mit den im vergangenen Jahr geplanten und angekündigten Sanierungs- und Umbauarbeiten begonnen. Diese seien nun notwendig geworden, um das Angebot des Hauses für die Öffentlichkeit auf einen adäquaten Stand zu bringen - auch wegen der sehr hohen Nachfrage nach Tagungsmöglichkeiten sowie der Anpassung der Tourist-Info auf den heutigen Bedarf der Besucherinnen und Besucher. „Seit der Eröffnung vor zwölf Jahren verzeichnet das Zentrum große Besucherströme - im Gastronomiebereich ebenso wie in der Tourist-Info. Auch der Seminarraum wurde sehr viel gebucht“, so Kreissprecher Wächtershäuser.

Viel verändern wird sich danach im Erdgeschoss des TIZ, wo sich bereits jetzt die Tourist-Info befindet. Das werde auch nach dem Umbau so sein, allerdings in großzügigerer Form, heißt es. Der komplette Thekenbereich werde vergrößert und soll zum Blickfang im Innenbereich avancieren.

Touchscreens und digitales Wegeleitsystem

Außer im Gespräch mit den Mitarbeitern können sich Wanderer aber auch interaktiv an mehreren Touchbildschirmen orientieren und sich über den hohen Taunus themenspezifisch - über Geologie, Kultur, Handwerk, Geschichte, Gastronomie und Erholung - informieren. Es werde zudem ein elektronisches, App-basiertes Wegeleitsystem geben, weiterhin aber auch die „gute alte Wanderkarte“ auf Papier.

„Unsere neue Tourist-Info wird durch unser interaktives Taunus-Abc multimedial und damit modernen Ansprüchen an die Besucherlenkung gerecht“, hatte Landrat Ulrich Krebs (CDU) bereits vor einiger Zeit den Ansatz erläutert. Nach dem Umbau werde es auch noch breiter aufgestellte, multithematische Programme für Besucher geben, kündigte auch die TIZ-Leiterin Sarah Menzebach an. In die seien auch weiterhin die rund 20 Naturparkführer eingebunden.

Auch das Obergeschoss wird sich wandeln. In der ersten Etage soll es zusätzliche Arbeitsplätze geben, was mit einer Umgestaltung der gesamten Fläche einhergeht. Der jetzige Seminarraum werde dazu umgenutzt. Gleichzeitig entsteht ein multifunktionaler Bereich, der entweder als teilbare Seminarfläche oder bei Bedarf auch für Feiern oder Gastronomie genutzt werden kann. Auch das Ausstellungskonzept soll flexibler werden - mit Dauer-, aber auch themenbezogenen Wechsel- und Sonderausstellungen.

Zum neuen Blickfang wird das Taunus-Relief. Das etwa drei Quadratmeter große „Modell“ des Taunus mit seinen Bergen und Tälern zeigt den Besuchern, was sie im Naturpark dann erwarten wird. Es soll nahe der Kletterwand auf der Rückseite aufgestellt werden.

Das TIZ sei als größtes Tourismuszentrum nach wie vor ein „großer Besuchermagnet in der Region“ und solle mit dem Umbau an die heutigen Anforderungen angepasst werden, heißt es von der Kreisverwaltung.

Bereits im Haushalt 2021 wurden demnach 600 000 Euro als Zuschuss für die Umbaukosten angewiesen. 2022 stehen dafür im Haushalt noch einmal 1,15 Millionen Euro bereit. Die Kosten für den Ankauf des TIZ sind an den Buchwert gekoppelt. Im Haushalt sind dafür rund 1,5 Millionen Euro veranschlagt. Verbunden mit dem Ankauf des TIZ ist im Kreis-Haushalt auch die Gewährung eines zweckgebundenen Zuschusses für den Umbau des Zentrums über rund 1,2 Millionen Euro als überplanmäßige Ausgabe eingeplant. map/judo