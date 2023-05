Saarbrücken: Sprung über die Grenze

Von: Barbara Haas

Die Saarbrücker Ludwigskirche mit Stengel-Häusern. © Landeshauptstadt Saarbrücken

Ein Trip nach Saarbrücken führt an die Landesgrenze im äußersten Südwesten. Die Stadtgrenze der saarländischen Landeshauptstadt bildet zugleich die Staatsgrenze zu Frankreich. Ein Sprung ins Nachbarland ist im Deutschlandticket inklusive, wenn Reisende auf die Saarbahn umsteigen. In der Regionalstadtbahn gilt die Fahrkarte bis ins lothringische Sarreguemines (Saargemünd).

Die Saarbrücker Altstadt beidseits der Saar zeigt das Wirken des Baumeisters Friedrich Joachim Stengel. Zusammen mit dem aus Usingen stammenden Fürsten Wilhelm Heinrich von Nassau-Saarbrücken gestaltete er eine barocke Residenz. Prägend sind die Ensembles an Schloss und Ludwigsplatz mit der 1775 fertiggestellten Ludwigskirche. Auf der anderen Seite der Alten Brücke liegt St. Johann mit Marktplatz, Basilika und Rathaus. Wer in den Lokalen am Markt noch keine Pause eingelegt hat, findet im Nauwieser Viertel Kneipen, alternative Läden und Kultur. Auf dem Weg durch die Bahnhofstraße zurück zum Hauptbahnhof zeugt die frühere Bergwerksdirektion von vergangener Industriegeschichte. bah

Entfernung : Knapp 200 Kilometer

Fahrtzeit : 3.02 Stunden, durchgehende Verbindung alle zwei Stunden ab Frankfurt-Hauptbahnhof