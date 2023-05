Saalburg kocht sich durch die Epochen

Zu Pfingsten gibt’s antike Esskultur zum Zuschauen, Mitmachen und Probieren

BAD HOMBURG - Am Pfingstwochenende dreht sich auf der Saalburg traditionell alles um die antike Esskultur, diesmal wird der zeitliche Horizont jedoch auf die Epochen vor und nach den Römern erweitert. Welche Zutaten einst allgemein geläufig waren und wie schwierig es ist, historische Kochrezepte zu entschlüsseln, lässt sich am kommenden Wochenende ebenso beantworten wie die Frage, ob das Ganze auch schmeckt. Dazu gibt’s eine Fülle von Aktionen gemeinsam mit der I. Römercohorte Opladen und der Gruppe „Vigilia Romana Vindriacum“, die in ihrem Lager vielfältige Aspekte der römischen Esskultur präsentieren werden.

Das Programm im Kastell läuft am Pfingstsonntag, 28. Mai, und am Pfingstmontag jeweils von 10 bis 17 Uhr, der Archäologische Park öffnet bereits um 9 Uhr. Am Sonntag gibt es jeweils um 11 Uhr und um 14 Uhr einen Vortrag mit dem Titel „Bier - die ersten Jahrtausende“. Außerdem gibt’s Mitmachprogramme und Kurzführungen.

Der Eintritt beträgt an beiden Tagen 7 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder im Alter zwischen 5 und 17 Jahren. Die Familienkarte kostet 14 Euro. Es gibt keine Ermäßigungen und Gruppenpreise. Im Eintritt ist die Teilnahme an allen Führungen und Aktionen eingeschlossen.

Da das Parkplatzangebot auf der Saalburg begrenzt ist, wird empfohlen, möglichst mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Das Kastell hat kurzfristig Mittel bereitgestellt und für beide Pfingsttage zusätzliche Busse angemietet, die auf der Stadtbuslinie 5 verkehren. red