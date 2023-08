Rund um das Thema Wasser

Wetterau - Wasser steckt in fast allem - es ist Lebensmittel, Rohstoff, Energieträger und Verkehrsweg. Nun können sich Interessierte während den 21. Tagen der Industriekultur Rhein-Main mit dem Thema „Wasser“ sechs Tage lang in die Vergangenheit begeben: Auf Besucherinnen und Besucher warten Stationen und Veranstaltungen in Bad Vilbel, Bad Nauheim, Nidda und Büdingen.

Landrat Jan Weckler lädt dazu ein, noch bis zum 3. September die Vielfalt der Industriekultur im Wetteraukreis auf eigene Faust zu entdecken: „Die Tage der Industriekultur sind eine tolle Gelegenheit, um die Region zu erkunden und werden auf eindrückliche Weise zeigen, wie lange die Nutzung von Wasser bereits ein wichtiger Motor für die Wetterau als Gesundheitsstandort, für die örtliche Wirtschaft und den Tourismus ist.“

Auch über die Wetterau hinaus kann man Neues entdecken, denn im gesamten Rhein-Main-Gebiet nehmen 39 Kommunen mit 138 Programmpunkten an den „Tagen der Industriekultur“ teil.

Eine Programmübersicht ist unter krfrm.de/projekte/route- der-industriekultur/tage-der-industriekultur/ zu finden. red